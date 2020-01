(Görüntülü Haber)TOKİ'den ev kazanan Gazi: "Evleneceğim"

Gül Kaba, Faruk Kahraman/ İstanbul, 04 Ekim (DHA) BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 5-20 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuruları alınan ve mahalle konseptiyle geliştirilen İstanbul Kayaşehir Projesi\'nin kuraları çekildi. 15 Temmuz akşamı Atışalanı\'nda bacağı ve kolundan yaralanan 25 yaşındaki Gazi Barış Göçmen, evlenmek istediğini dile getirerek, \"Bekarım, ev çıktı çok mutlu oldum, en kısa sürede evleneceğim\" dedi. 4-5 Ekim tarihleri arasında toplam bin 892 konutun çekilişi yapılacak. Bugün 2+1 evlerin kurları çekildi ve bin 23 konut satışa sunuldu. Bu konutlara 131 adet şehit ailesi ve gazi, 899 adet engelli ve 23 bin 116 normal başvuru yapıldı. Kura çekilişi 131 adet şehit ailesi ve gazi ailelerinin konutlarının verilmesiyle başladı. Ardından 899 adet engelli başvurusundan öncelikli olarak 52 adet hak sahibinin konutları belirlendi. Geriye kalan 847 engelli vatandaşın 23 bin 116 kişilik listeye dahil edilerek kura çekilişi yapıldı. Daha sonra bin 23 adet asil hak sahibi belirlendikten sonra 250 adet yedek talihli belirleyerek bugünkü kura çekimi sona erdi. Bakırköy 42\'nci Noterliği denetiminde gerçekleşen çekiliş Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Çekilişe TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çekiliş sırasında ev sahihi olmayı bekleyen aileler çekiliş sırasında heyecan dolu anlar yaşadı. Kendilerine konut çıkan aileler ise gözyaşlarını tutamadı, kimi mutluluktan yakınına sarıldı kimi ise telefonla anne,babasını veya eşini arayarak müjdeli haberi verdi. \"Bekarım ev çıktı evleneceğim\" 15 Temmuz akşamı Atışalanı\'nda bacağı ve kolundan yaralanan 25 yaşındaki Gazi Barış Göçmen, evi olmadığını evlenmek istediğini söyledi. Göçmen, \"15 Temmuz akşamı Mahmutbey Havalimanı yolunda Atışalanı\'nda Gazi oldum. O gece kolum ve bacağım kurşun yedim. Toparlanma sürecimde beni yalnız bırakmadılar. Devletimizden Allah razı olsun, bize böyle bir imkan sundular bende başvurmak istedim. Bekarım evlenmek istiyorum, ev çıktı çok mutluyum. Evim yoktu, evlenip orada oturacağım\" şeklinde konuştu. \"Hayatımda ilk kez ev sahibi oldum\" 50 yaşında ilk kez ev sahibi olan Gülten Aysan, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Heyecandan gözyaşlarına hakim olamayan Aysan, \"Mutluyum, heyecanlıyım Allah herkese nasip etsin, her şeyden önce hak edene nasip etsin demek ki ben hak etmişim. şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a, TOKİ Başkanı Ergün Turan\'a teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk kez ev sahibi oldum hala inanamıyorum, tapumu alınca inanacağım. Babam Vazife Malulü, asker kızıyım bundan sonra hayatımda çok şey değişecek. Ömür bitiyor ama kira bitmiyor. Ben yaşadığım sürece bu evde oturacağım öldüğümde 4 çocuğum var onlar otursun\" diye konuştu. \"Oğlumdan kaybettikten sonra bende öldüm, bir an evvel evime yerleşmek istiyorum\" Oğlu 2005 yılında Şırnak\'ta şehit olan Selahattin Dürgen çok mutlu olduğunu ve bir an önce eve taşınmayı beklediğini dile getirdi. 58 yaşındaki Dürgen, \"Allah emeği geçen herkesten razı olsun, bu yaşıma geldim ilk defa evim oldu. Çok mutluyum evde oturacağım. Bir an önce eve yerleşmeyi düşünüyorum. Şehir babasıyım, 2005\'te oğlum Şırnak Silopi\'de şehit oldu. Ondan sonra battık, çok zor günler geçirdik. Oğlumu kaybettikten sonra taksicilik yapıyordum yapamaz oldum hastalandım. Vertigo oldum, depresyona girdim çalışamadım. Oğlumla beraber bizde öldük\" ifadelerini kullandı. \"Tek umudum bu evdi\" Tek umudunun bu ev olduğunu aktaran 15 Temmuz Gazisi Servet Malkoç ise o geceden sonra çalışamadığını ve TOKİ olmasa ev sahibi olamayacağını kaydetti. 30 yaşındaki Malkoç, \"Tek umudum buydu, ev çıktı çok mutluyum. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Onlar olmasa ev sahibi olamayız. Kirada oturuyoruz, asgari ücret alıyorum ev sahibi olamazdık. Kiram 800 lira anne babam yardım etmese geçinemeyiz. 2\'nci kat çıktı istiyordum zaten. 15 Temmuz akşamı havalimanında yaralandım kolumdan, bir daha öyle bir şey yaşatmasın Allah bize. O günden beri çalışamıyorum\" şeklinde konuştu. \"Dünyada ilk defa bu kadar mutlu oldum\" 19 yıl önce eşini kaybeden ve tek başına 9 çocuğunu büyüten Kudret Tüzer\'de mutluluktan ağladı.Hayatında ilk defa bu kadar mutlu olduğunu kaydeden Tüzer, \"O kadar sevindim ki anlatamam. 2002\'de Batman\'dan İstanbul\'a geldim, ev aldım 7 sene oturdum durumum ev vermedi iflas ettim sattım. 8 senedir kiradayım, kiracı olmak çok zor her ödeme yaptığımda sanki canımdan can alıyorlar. Sadece ismimi gördüm, kaçıncı kat çıktığını bile okuyamadım heyecandan. Eşimi 19 yıl önce kaybettim yarın ölüm yıldönümü 9 çocuğum var tek başıma büyüttüm. Gece gündüz çalıştım onları büyütmek için 6\'sı evlendi 3 çocuğum benimle yaşıyor. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'dan bin kere razı olsun oğluma iş verdi şimdi de bana ev\" açıklamalarında bulundu. \"Mahalle konseptini ön plana çıkardık\" Kura çekilişine ilişkin bilgi veren TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, \"Yapmış olduğumuz bin 892 adet konutun kurasını çekiyoruz. 1+1, 2+1 ve 3+1\'den oluşuyor dairler. 131 adet şehir ailesine ve gazilere direk hak sahibi olarak verdik. Sadece konutları bugün belirlendi. 899 adet engelli vatandaşın yüzde 5\'i direk aldı, geri kalan vatandaşlarımız büyük kura çekimine giriyor orada tekrar çıkarsa alıyor.Mahalle konseptini ön plana çıkardık. Yaşam alanları oluşturmayı amaçladık\" diye konuştu.