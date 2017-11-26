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Ekonomi

(Görüntülü Haber)TMO'dan işten çıkartılan taşeron işçilerden eylem

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yurt genelindeki şubelerinden kurumsal nedenlerden dolayı geçen yılın Ağustos ayında işten çıkarılan bir grup taşeron işçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde eylem yaptı

26 Kasım 2017 18:36

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) yurt genelindeki şubelerinden kurumsal nedenlerden dolayı geçen yılın Ağustos ayında işten çıkarılan bir grup taşeron işçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Türkiye\'nin farklı noktalarından Ankara\'ya gelen yaklaşık 50 taşeron işçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önünde toplandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında işten çıkarılan 283 taşeron işçisi arasında yer alan yaklaşık 50 kişi sık sık, \'Tazminat değil işimizi isteriz\' diyeslogan attı. \'TMO taşeronları işini istiyor\' yazılı pankart açan grup adına açıklamayı Esra Yiğit yaptı. \'HEPİMİZ MAĞDURUZ\' Türkiye\'nin farklı noktalarında bulunan TMO şubelerindeki 283 işçi olarak hizmet verdiklerini söyleyen Esra Yiğit, şunları söyledi: \"15 ay çalıştık fakat bizim ikinci sözleşmemizi 3 ay yaparak işten çıkardılar. Kadro sözü verdiler, fakat bizi işten çıkardılar ve mağdur ettiler. 104 kişi mahkemeye verdik, davayı kazandık, işe iade hakkımızı kazandık fakat genel müdürlük yetkilileri, ‘kurumun küçüleceğini’ söyleyerek bizi işe iade etmiyor, tazminat hakkımızı kullanmak istiyor. Biz hepimiz mağduruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. FETÖ\'cü olarak suçlandık. Fakat bizim isim listelerimiz burada. İstedikleri gibi araştırma yapabilirler. Biz FETÖ\'cü değiliz, biz devletimize, kurumumuza hizmet etmiş insanlarız.\" Yiğit, ayrıca, KPSS puanı ve özel yetenek sınavı ile işe alındıklarını hatırlattı. İşten çıkartılan diğer kişiler de işe dönmek istediklerini söyledi.

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