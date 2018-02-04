T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)TIR'ın dorsesindeki 8 ton cam yola döküldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, TIR sürücüsü kavşaktan döndüğü sırada, dorsede yüklü 8 ton cam, iplerin kopmasıyla yola dökülerek, kırıldı

04 Şubat 2018 18:35

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, TIR sürücüsü kavşaktan döndüğü sırada, dorsede yüklü 8 ton cam, iplerin kopmasıyla yola dökülerek, kırıldı. Olay, saat 10.30 sıralarında, Sivas- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Mersin\'den Erzurum\'a giden Murat S. yönetimindeki 55 LG 374 plakalı çekici ve 55 SC 701 dorse plakalı, cam yüklü TIR, kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. Dorsedeki 8 ton cam, yola saçılarak, kırıldı. Çevredekiler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, yolda güvenlik önlemi aldı. Yola dağılan cam parçaları nedeniyle Sivas- Ankara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, kendi imkanlarıyla yola saçılan camları temizlemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Karayolları\'nın temizlik ekibinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVAS DHASİVAS TIROlaySivas AnkaraMersin ErzurumMuratLGSCTIRDorsedekiYolaEkiplerDahaKarayolları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24