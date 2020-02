(Görüntülü Haber) Terör nedeniyle yapılamayan at yarışları yeniden başladı

Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ\'un Varto ilçesinde, terör olayları nedeniyle 4 yıldır yapılamayan at yarışları, yeniden düzenlenmeye başlandı.



Varto\'da, her sene geleneksel olarak yapılan at yarışları, terör olayları nedeniyle son 4 yılda gerçekleştirilemedi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından yarışların yeniden yapılması için ilçenin hemen yanında pist oluşturuldu. Varto Belediyesi\'nce düzenlenen at yarışlarına, ilçe ve köylerde yaşayanlar büyük ilgi gösterdi. At sahiplerinin kendi aralarında belirlediği yarışta, daha önce birinci gelen 2 at, 3 kilometrelik mesafede 2 tur attı. İkinci kez düzenlenen yarışta ise 3 at, 3 kilometrelik mesafede 2 tur attı. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışlarda, atı 1\'inci gelen Faysal Güven, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu.



Bu tür yarışmaların yaygınlaştırılmasını istediklerini belirten Güven, \"Bu gibi etkinlikler bizleri birbirimizle kaynaştırıyor. Yapacak hiçbir şeyin olmadığı Varto gibi ilçelerde bu tür etkinlikler düzenlenmeli. At yarışlarını çok özlemiştik. Yarışmalara büyük katılım oldu. Seneye at sayısının çok fazla olacağı inancındayım\" diye konuştu.