(Görüntülü Haber)Tekstilci ve tasarımcı iş insanları İstanbul'da bir araya geldi

Muhammed Kılıç / İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Türkiye\'nin önde gelen tekstil ve tasarımcı iş insanları İstanbul\'da \'Türkiye İhracatla Yükseliyor Semineri\' programında bir araya gelerek, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün dünya ile yarışacak seviyede olduğu mesajını verdi. Merter Sanayici ve İşadamarı Derneği\'nin (MESİAD) ev sahipliğinde ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği\'nin (İTHİB) desteğiyle Yeşilyurt Polat Renaissance İstanbul Hotel Balo salonunda \"Türkiye İhracatla Yükseliyor Semineri\" programında bir araya gelen Türkiye\'nin önde gelen tekstil, hazır giyim ve tasarımcıları sektörün sorunlarını ve yeni gelişmeleri ele aldı. Tasarımcı Hakan Akkaya\'nın sunuculuğunu yaptığı programa, Tasarımcı Ivana Sert, Tasarımcı Siren Ertan, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle ve ORKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Türkiye\'nin ve dört bir yanında sektör temsilcileri ile davetliler de Türk Tekstil ihracatının geleceğinin konuşulduğu seminere katıldı. Soru-cevap düzeninde gerçekleşen seminerde, üreticiler sorunlarını ve yeni projelerle ilgili beklentilerinin sıralarken, konuşmacılar ise tekstildeki uluslararası gelişmelerin ve ihracatı arttırmanın yollarını anlattı. Seminerin ardından DHA\'ya konuşan MESİAD Başkanı Yusuf Gecü, \"Programın amacı tasarım ve ihracat. Şöyle ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koymuştu bize, Türkiye Cumhuriyeti\'nin yüzüncü yılında, 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat. Malum bu sene ihracatımızı 150 küsur milyar dolar ile kapattık. Son üç senedir patinajdayız. Malum gezi olayları olsun, 15 Temmuz gibi olaylar yüzünden patinajdayız. Ancak çok geri düşmedik. Bu bizim için çok büyük başarı ama çok da artış yapamadık. 2018 Türk tekstil ve hazır giyim ihracatı için artık bir ivme olması lazım, bir patlama olması lazım. Çünkü tekstil ve hazır giyim Türkiye\'nin ihracatında çok önemli bir yeri kapsıyor. Otomotivden sonra ikinci sırada. Ama Türkiye\'ye çok büyük bir döviz getirisi bırakıyor. Her sene hazır giyim yaptığı ithalat ve ihracat arasında 15 milyar dolarlık bir rakam bırakıyor Türkiye\'ye. 10 yılda 150 milyar dolar. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerine odaklanmamız lazım. Bu nedir Şu andaki 29 milyar dolar civarında olan tekstil ve hazır giyim ihracatımızı 2023 yılında 60 milyar dolara çıkarmamız lazım ki o zaman 500 milyar dolarlık hedefi yakalayabilelim. Biz tekstil sektörü olarak, tekstil ve hazır giyim sektörü olarak bu rakamı yakalayacağımızı düşünüyoruz\" dedi. Gecü, Merter\'in isminin tekstilin olduğu her yerde bilindiğini söyleyerek, \"Türkiye\'de artık tekstilin başkenti Merter diyebiliriz. Merter dünyadaki bir yeni akım olan hızlı modayı en çabuk yapabilen merkez. Neden Merter de Baktığımızda kumaşçısı Merter\'de, hazır giyimcisi Merter\'de, konfeksiyon ve yan sanayicisi Merter\'de. Tekstilin bütün bileşenleri Merter\'de. Onun için şöyle diyoruz Avrupa\'dan veya dünyanın herhangi bir yerinden bir alıcı Merter\'e gelip de siparişini verip bir on günlük tatil programı yaparsa dönüşünde verdiği siparişi alıp götürebilir. Yani o kadar hızlı bir üretimimiz var Merter\'de\" dedi. Merter\'in trafikten arındırılacağını belirten Gecü, \"Sayın büyükşehir belediye başkanımızın projesi, Büyükşehir\'in projesi, Merter\'i dünya moda merkezi yapmak istiyorlar. Bununla alakalı da ciddi çalışmalar yapıyorlar. Merter\'i trafikten arındırmak ilk önce pilot sokakları trafikten arındırarak. Yayaların daha rahat, özellikle yurtdışından gelen müşteriler Diyarbakır\'dan gelir gibi Romanya\'dan, Bulgaristan\'dan, Yunanistan\'dan Azerbaycan\'dan geliyorlar insanlar, bir veya iki gün burada kalıp her mağazadan mallar alıyorlar. Onları poşetlerle (bavul ticareti) bir kenarda bekletiyorlar. Trafik çok yoğun olduğu için ellerindeki poşetlerle yürüyemiyorlar. Biz bu sıkıntıyı gördüğümüz için Büyükşehir\'e böyle bir teklif götürdük. Ve şu anda Merter trafikten arınıyor. İnşallah en kısa zamanda proje bitecek. Proje bittiği zaman da Merter dünya moda merkezi olma yolunda ciddi bir adım atmış olacak“ dedi. Son olarak da MESİAD\'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Gecü, tekstil ve tasarımda dünya ile yarışmak istediklerini belirterek, yeni dönemde tasarım üzerine 400 kişiye eğitim verdiklerini, kursu bitirenlerin sektörde rahatlıkla iş bulabileceklerini ekledi. (Fotoğraflı - Görüntülü) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - MESİAD Başkanı Yusuf Gecü\'nün açıklamaları