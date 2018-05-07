T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Tekirdağ-Minibüsün otomobile çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Haber-KameraŞafak TAŞOYARMARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)Minibüsün otomobile çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir turizm firmasına ait minibüs, kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı

07 Mayıs 2018 18:31

Haber-KameraŞafak TAŞOYARMARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)Minibüsün otomobile çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında
Tekirdağ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir turizm firmasına ait minibüs, kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile minibüstete bulunan toplam 12 kişi  yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, gece Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik mevkiinde meydana geldi. Yusuf Akyüz kullandığı 34 DIU 60 plakalı otomobille ana yoldan dönel kavşağa girmek istediği sırada, aynı yönden gelen bir turizm firmasına ait 59 ZD 627 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Akyüz ağır yaralandı. Otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yan yatan minibüsteki Erman Akbay, Fatma Nazlı Keşan, Çağlar Koşan, Fırat Yiğit, Elif Yiğit, Sevgi Ay, Gülşen Ergin, Cevdet Cengiz, Feyzullah Altındağ ile Nevin Altındağ yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZA KAMERADA
Kaza sonrası polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Araçların bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, kaza anı bir çevre villaların güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Akyüz, kullandığı otomobille sol şeride geçerek dönel kavşağa girmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu minibüsü Akyüz\'ün otomobile çarptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraŞafak TAŞOYARMARMARA EREĞLİSİTekirdağDHAMinibüsünMarmara EreğlisiFeciKazaTekirdağİstanbulYeniçiftlikYusuf AkyüzDIUZDOtomobileErman Akbay Fatma Nazlı KeşanKoşan Fırat Yiğit Elif Yiğit Sevgi Ay Gülşen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24