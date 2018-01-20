(Görüntülü Haber) Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor



Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- BİNGÖLLÜ güvenlik korucusunun kızı Teğmen Sümeyra Karlı, Van İl Jandarma Komutanlığı\'nın tek kadın subayı. Bölgedeki kadın koruculara silahlı eğitim veren Teğmen Karlı, PKK\'lı teröristlerin korkulu rüyası olan Jandarma Komando Taburu\'ndaki \'Ejderler\' bölüğünün de tim komutanı olarak, kar, tipi demeden operasyonlara çıkıyor. Babasının emekli köy korucusu olması ve sokakta gördüğü üniformalı askerlerden dolayı asker olmaya kar verdiğini belirten 28 yaşındaki Teğmen Karlı, \"Bingöl\'ün ilk kadın subayıyım. Jandarma üniforması giymekten gurur duyuyorum\" dedi.



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çok başarılı kadın subay ve astsubaylar bulunuyor. Bu subaylardan biri de Van Jandarma Komutanlığı\'nda görev yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı\'nın gözbebeği olan Teğmen Sümeyra Karlı, Bingöl\'ün Solhan İlçesi\'nde dünyaya geldi. Babası emekli köy korucusu, annesi ev kadını olan Teğmen Karlı, ilk ve orta okulu Solhan?da okudu. Karlı, lise öğrencisiyken köy korucu olan babası ve sokakta gördüğü üniformalı askerlerden etkilenip, asker olmaya karar verdi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetici Asistanlığı Bölümünü bitirdikten sonra girdiği astsubaylık sınavlarını başarıyla kazanan Teğmen Karlı, 1,5 yıllık eğitiminin ardından 2010 yılında Jandarma Astsubay rütbesiyle mezun oldu ve yıllarca hayelini kurduğu üniformasını giymeyi başardı.



VAN JANDARMANIN İLK KADIN SUBAYI



Türkiye?nin çeşitli kentlerinde istihbarat, asayiş tim komutanlığı, karargah, Doğu?da ise iç güvenlik tim komutanlığı görevlerinde bulunan Karlı, 2013-2014 yıllları arasında 6 ay süreyle Bosna Hersek Eufor Butmir Camp?ta da görev yaptı. 2015 yılında Diyarbakır Jandarma Komutanlığı\'nda iç güvenlik tim komutanı olarak çalışırken muvazzaflık sınavına giren Karlı, 2016 yılında girdiği bu sınavı da kazanarak Ankara Beytepe?de bulunan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi\'nden 2017 yılında subay olarak mezun oldu. Ve Van Jandarma Komutanlığı\'na ilk kadın subay olarak atandı.



\'EJDERLER\'İN VE KADIN KORUCULARIN KOMUTANI



Van\'da 7 aydır görev yapan Teğmen Karlı, bir taraftan astsubaylık yolu açılan kadın koruculara silahlı eğitim verirken, diğer yandan da terör örgütü PKK?nın korkulu rüyası olan Jandarma Komando Taburu\'ndaki \'Ejderler\' bölüğünün tim komutanı olarak operasyonlara çıkıyor. \'Ejderler\' olarak anılan ve 4 timden oluşan komandolarla sabah sporu yapan Teğmen Karlı, komutanlarından emir aldıktan sonra da zırhlı araçlarla operasyon yapılacak bölgeye intikal ediyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Van kırsalında, PKK\'lı teröristlere karşı arazide arama-tarama faaliyetlerinde bulunan ve beyaz kamuflajlarıyla eli tetikte sürekli gözetleme yapan, emrindeki askerlere talimat veren Teğmen Karlı, duruşu ve kararlılığıyla da göz dolduruyor.



GURUR DUYUYORUM



Jandarma subayı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Teğmen Karlı, ailesine de bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Teğmen Karlı, \"Memleketim Bingöl?ün ilk kadın subayıyım. Benden sonrakilere de rol model oldum. Bu başarıdan sonra memleketimde diğer bölgelerde yaşayan arkadaşlarımdan çok fazla başvuru oldu. Beni arıyorlar. \'Biz de bu mesleği yapmak istiyoruz?, Nasıl başarırız\' diye soruyorlar. Bu mesleği tercih etmeleri, bunun için bana teşekkür etmeleri gerçekten gurur verici. Buna en yakın örneklerinden biri de ailem. Küçük erkek kardeşim de benden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde uzman çavuş olarak görev yapıyor\" dedi



\'ÜNİFORMAYI GİYİNCE CİNSİYETİNİZDEN ÇOK, İŞ AŞKINIZ ÖN PLANA ÇIKIYOR\'



Askerliğin cesaret, kararlılık ve dayanıklık istediğini anlatan Karlı, şöyle konuştu: \"Kabul etmek gerekir ki şartları zor bir meslek. Okulda çok ağır eğitimlerden geçiyorsunuz. Atış, spor, disiplin anlayışı kazanma, itaat etmeyi öğrenme, tertip, düzen, meslek eğitimleri, 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmalısınız. Çünkü bu işin kadını, erkeği yok. Asker olmayı seçtiyseniz tüm zorlukları göze aldınız demektir. Bunların yanı sıra toplumda genel kanı olarak erkek egemenliğinde ve erkek işi olarak görülen bir işi yapmaya kalkışmak da bir kadın subayı olarak cesaret ister. Ama inandığım güzel bir söz var; \'Ömür boyu mutlu olmak istiyorsanız, sevdiğiniz işi yapın\'. Sevdiğim, gururla üniformasını taşıdığım, ülkeme ve halkıma hizmet imkanı bulduğum, onurlu bir işi yaptığım için de görevler sırasında karşılaştıklarım ve yaşadıklarım bana asla zor gelmiyor. Bugüne kadar hiç isyan etmedim.\"



\"Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok iş aşkınız ön plana çıkıyor\" diyen Teğmen Karlı, şunları söyledi: \"Jandarma Teğmen olarak kimi zaman jandarma komutanlığımızın sosyal faaliyetlerine, kimi zaman kadın korucularımıza eğitim verip, askerlemizle birlikte yol uygulama faaliyetlerine katılıyorum. Tabi, emrimde olan komando birliğiyle terörle mücadele çalışmalarımız da devam ediyor. Emrimdeki askerlerle zaman zaman kırsal alandaki operasyonlara da katılıyoruz. Ülkenin en ücra köşelerinde bile birliği olan bir teşkilatımız var. Haliyle jandarma olarak çok geniş bir yelpazede faaliyet sürdürüyoruz. Terörle mücadeleden, iç güvenlikten, emniyet ve asayiş ile sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli faaliyetlerde görev alıyoruz. Sorumluluk alanlarımız itibariyle kırsalda görev yapıyoruz ve sürekli devriyeler düzenleyerek köylerde ikamet eden vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Jandarmada astsubaylarımızın yanı sıra, çalışmalarımızda en önemli yardımcılarımızdan biri de bölgeyi ve halkı iyi tanıyan güvenlik korucularımızdır. Mesleki anlamda gelişmeleri için de sürekli eğitim veriyoruz.\"



ŞİDDET MAĞDURU BİR KADINI KURTARDIM



Görevi sırasında şiddet mağduru bir kadınla ilgili yaşadığı olayı da anlatan Teğmen Sümeyra Karlı, \"Hakkında koruma kararı verilen bir kadının olayını hiç unutmam. Kadın, yapmaması gereken bir şeyi yapıp, evden uzaklaştırma kararı bulunan birlikte yaşadığı kişiyi evine almıştı. Eve aldıktan bir süre sonra aralarında çıkan taştırma sonucu da adam yine kadını darp etmeye başlamış. 156\'ya gelen ihbarla emrindeki askerlerle birlikte hemen olay yerine intikal ettik. Erkek, aşırı alkollü olduğu için olaya müdahale etmek pek de kolay olmamıştı. Kadın kaçıp odaya kapanmıştı. Erkek de kapıda bekliyordu ve kadını almama müsade etmiyordu. Ben de kadını pencereden kurtarmıştım. Bir kadın olarak şahit olduğum bu olay beni çok etkilemişti\" diye konuştu.