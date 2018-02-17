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(Görüntülü Haber)Tedavisi tamamlanan uzman çavuşa memleketinde coşkulu karşılama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AFRİN'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü YPG'nin roketli saldırısı sonucu şarapnel parçası ile yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş İsmail Şahin

17 Şubat 2018 12:50

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- AFRİN\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, terör örgütü YPG\'nin roketli saldırısı sonucu şarapnel parçası ile yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş İsmail Şahin, memleketi Kayseri\'de coşkuyla karşılandı. Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında yapılan operasyonda YPG\'nin roketli saldırısında şarapnel parçası gelmesi sonucu yaralanan ve tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilen Uzman Çavuş İsmail Şahin, tedavisinin ardından memleketi Kayseri\'ye geldi. Ankara\'dan karayoluyla Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ne gelen Gazi Şahin\'i Ailesi, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak, trafik polisleri ile çok sayıda vatandaş bayrak ve tekbirlerle karşıladı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak tarafından Kayseri girişinde karşılanan Şahin\'in geldiği otobüs, oluşturulan konvoyla otobüs terminaline geldi. Otobüsten inen Afrin gazisi İsmail Şahin, ayağının tozu ile geldiği memleketinde annesine sarıldı. Gazi Şahin, terminale gelen vatandaşların sloganları ile kendisini bekleyen polis otosuna bindi. Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden görev yerine dönmek istediğini ifade eden Afrin gazisi, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

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