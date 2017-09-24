(Görüntülü Haber)Tarihe büyük ayıp

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ANADOLU’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan ve Selçuklu Dönemi'ne ait birçok eseri barındıran Kayseri’de tarihi kümbetlere sprey boya ile yazılan yazılar tepkilere neden oluyor

24 Eylül 2017 18:45

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ANADOLU’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi olan ve Selçuklu Dönemi\'ne ait birçok eseri barındıran Kayseri’de tarihi kümbetlere sprey boya ile yazılan yazılar tepkilere neden oluyor. Merkez Kocasinan İlçesi\'ne bağlı Serçeönü Mahallesi\'nde bulunan 1363 yılında yapılan Ulu Hatun Türbesi, 12 Yüzyıl\'a ait Hacı Çavlı kümbetleri dış kısmı gençlerin ve aşıkların yazı alanı oldu. Kapı ve Selçuklu motiflerinin yer aldığı kümbet üzerine sprey ile yazılan yazılar, çevre sakinlerinin tepkisine neden olurken, mahalle sakinleri tarihi yapılara saygısızlık yapan kişilerin yakalanması ve cezalandırmasını istedi. Semt sakinlerinden Mustafa Aslan, bölgedeki tarihi eserlerin kaderine terk edildiğini belirterek şöyle dedi: “Kültürel miras olan bu tarihi yapılan üzerine futbol kulüplerinin, sevgililerin isimlerinin yazılması doğru değildir. Avrupa ülkelerinde hatta Ortadoğu ülkelerinde bile tarihi eserlere sahip çıkılırken, Kayseri’de kaderine terk edilmesi doğru değildir.”

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