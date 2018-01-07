(Görüntülü Haber)Sur'un kalbindeki hayalet binalarda çatışmalı dönemin karanlık izleri

Haber Kamera Ramazan YAVUZ DİYARBAKIR (DHA) DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde 2 yıl önceki çatışmalar sırasında sahiplerinin terk ettiği ve girişlerin halen yasak olması nedeniyle bir daha uğrayamadığı hayalet binalar dikkat çekiyor. Binaların pencerelerinden 2 yıldır sallanan kirli perdeler geçmişin karanlık izini taşıyor. Hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve güvenlik güçlerinin denetimi sağlamasından sonra delik deşik olmuş bazı binalara asılan Türk bayrakları da halen olduğu gibi duruyor. Kuşbakışı Kalkan balığı şeklini andıran, 5 kilometre uzunluğundaki Surlarla çevrili olan kentin kalbi durumundaki tarihi ve turistik Sur ilçesi, 2 yıl önce PKK\'lılar tarafından öz yönetim savunması adı altında hendeklerin kazılması ve barikatların oluşturulması nedeniyle büyük çatışmalara sahne oldu. Fatihpaşa, Savaş, Cemal Yılmaz, Dabanoğlu ve Cevap Paşa mahalleleri kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması için giriş çıkışlara kapatıldıktan sonra güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı operasyonlar başlatıldı. Yaklaşık 3,5 ay süren operasyonlarda söz konusu 6 mahallede şiddetli çatışmalar yaşandı, yüzlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi.Güvenlik güçlerinin 6 mahallede denetimi sağlamasından sonra ise hasar gören ev ve işyerleri tamamen yıkılırken, sokakların girişlerine ise kimsenin girmemesi için beton bariyerler konuldu. 6 Mahallede surlara yakın olan sokaklardaki evler tamamen yıkılırken, ayakta kalan tarihi Diyarbakır evlerinin tescilli olanları ise bu yıkımdan kurtuldu. 2 Yıl öncesine kadar binlerce kişinin oturduğu kentin ortasındaki 6 mahallenin büyük bölümünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alt yapı çalışmaları sürerken, ana caddeler üzerinde bulunan ancak girişleri yasak sınırını oluşturan beton bariyerlerin arkasında olduğu için kimsenin giremediği, altlarındaki dükkanlar onarılıp hizmete açılmasına rağmen halen boş olan onlarca çok katlı binanın kaderiyle ilgili henüz bir çalışmaya başlanmadı. BAZILARIN DA TÜRK BAYRAĞI VAR Bomboş araziye dönüşen mahallelerde adeta silüetler gibi ortada duran tarihi yapıların yanısıra, ana caddelerin üzerinde bulunan ancak yasaklı bölge sınırında olan, halen yıkılmayan ve aralarında Balıkçılarbası semtindeki bir zamanlar oldukça ünlü olan 5 yıldızlı bir otelin de bulunduğu onlarca bina kentin ortasında adeta hayalet gibi duruyor. Çatışmalar sırasında sahiplerinin hiç bir eşyayı almadan terk etmek zorunda kaldığı, ancak daha sonra izin verilmesi üzerine eşyalarını götürdüğü kapı ve pencereleri sökülmüş evlerin pencerelerinden 2 yıldır sallanan perdeler geçmişin karanlık izlerini işaret ediyor. Bazı evlerin perdelerinin ise 2 yıldır kapalı olması dikkat çekiyor. Sur\'da yasaklı olan yerlerde bulunan ve çatışmalar sırasında delik deşik olmuş binalara denetimin sağlamasından sonra güvenlik güçleri tarafından asılan Türk bayrakları ise halen duruyor.