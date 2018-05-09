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(Görüntülü Haber)SURİYELİ ÇOCUK, GÖLETTE BOĞULDU

( Haber Mustafa KANLI-Kamera GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasan Nacar (14), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

09 Mayıs 2018 19:48

( Haber Mustafa KANLI-Kamera GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren, polis tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasan Nacar (14), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Nurdağı ilçesi Aslanlı Mahallesi\'nde hafta sonru, sıcaktan bunalan Hasan Nacar, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra Nacar, suda çırpınmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar\'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülen Nacar, yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Nacar\'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

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