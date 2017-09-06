(Görüntülü Haber)Sur Kaymakamı Özkan'dan kentsel dönüşüm tepkisi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, kentsel dönüşüm kapsamında Ali Paşa ve Lalebey Mahallerinde devam eden yıkım çalışmalarının, yerel yönetimin 2008 yılında yaptığı kentsel dönüşüm kararı doğrultusunda yapıldığını açıkladı. Bu konuda yapılan tepkileri hatırlatan Özkan, HDP ve DBP\'yi kast ederek, \"Yani bugün bağırıp çağırarak, halkı kışkırtmaya çalışarak gündemi meşgul edenler bu protokolde imza sahibidirler\" dedi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, Sur ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında Ali Paşa ve Lalebey Mahallerindeki yıkım çalışmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Belediye binasında düzenlenen toplantıda konuşan Özkan, iki mahallede yıkım kararı alınan 477 yapının olduğunu, bunlardan 350\'sinin boşaltıldığını, 123 ailenin de taşınma işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Yıkım kararı alınan bölgede 23 tescilli yapının da bulunduğuna dikkat çeken Özkan, yıkım yapılmadan önce tüm evlerin ayrıca incelendiğini, korumaya değer yapının tespiti halinde bu yapıların da tescillendiğini söyledi. Sur ilçesinin tarihi ve kültürel varlıklarını sıralayarak ilçenin önemini belirten Başkan Vekili Bilal Özkan şöyle konuştu: \"Uzunca bir süre terör belasının yıkım, yakım ve saldırılarına maruz kalmıştır. İşte o yıkım ve yakımın müsebbibi olan, vatandaşların evlerini zorla işgal edip duvarları kıran, hendekler kazan, güvenlik mensuplarımızı şehit eden ve sonunda belasını bulan bölücü terör örgütü ve onun gerek sivil toplumdaki, gerekse siyasi alandaki uzantıları, Alipaşa ve Lalebey mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, bir mağduriyet algısına çevirmeye gayret etmektedirler.\" SOSYAL YARDIMLAR 100 MİLYON LİRAYI BULDU Hendek teröründen zarar gören toplam 3 bin 217 aileye aylık bin lira kira yardımı, taşınma ve eşya yardımları yapıldığını belirten Özkan, \"Yapılan sosyal yardımlar yaklaşık 100 milyon lirayı bulmuştur. Yine Sur\'un imarına devletin harcayacağı toplam rakam 2 milyar lirayı bulmaktadır. Vatandaşına kıymet vermeyen bir devlet bu kadar yatırım yapar mı? Cevabını hainler versinler\" dedi 2008\'DEKİ KENTSEL DÖNEŞÜM ESAS ALINDI Kaymakam Bilal Özkan, Ali Paşa ve Lalebey mahallerindeki yıkım kararının 2008 yılında dönemin Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi, TOKİ ve Valilik arasında bölgede kentsel dönüşüp kapsamında alındığını ve protokolün imzalandığını ifade ederek şöyle devam etti: \"Yani bugün bağırıp çağırarak, halkı kışkırtmaya çalışarak gündemi meşgul edenler bu protokolde imza sahibidirler. Bu çerçevede TOKİ, tarafından tespitler yapılmış, acele kamulaştırma kararı alınarak tespit edilen bedeller eksiksiz olarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmıştır. Taşınmaları için vatandaşlarımıza makul süre verilmiş ve bu süre de defaatle uzatılmıştır. Yine Kaymakamlığımızca taşınan vatandaşlarımıza 500 lira taşınma yardımı, aylık 500 lira da kira yardımı yapmaktayız. Yani; vatandaşımızla bu noktada asla bir sorunumuz olmayıp her konuda mutabık durumdayız. Biz \'insanı yaşat ki devlet yaşasın\' ilkesini yönetim anlayışımıza şiar edinmiş durumdayız. Ancak, burada sözde direniş görüntüsü oluşturmaya çalışmakla beraber başarılı olamayan terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir. Devletimiz bu çalışmayı takvimi içerisinde bitirmeye kararlıdır. Yine aynı bölgede ve Sur\'un tamamında oluşacak yeni yaşam alanları içerisinde Surlu, Diyarbakırlı hemşerilerimizin güven ve huzur içerisinde yaşamasını sağlama noktasında tam ve kesintisiz irade sahibidir.\"