(Görüntülü Haber)“Sözlü Tarih Beykoz’ belgeselinin galası yapıldı

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL’UN en eski yerleşim yerlerinden biri olan Beykoz’un yakın tarihini, Beykoz’un yerlileri “Sözlü Tarih Beykoz” belgeselinde anlattı. Eskiye dayanan ve kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünün ve buna dayalı komşuluk ilişkilerinin korunmasını amaçlayan belgeselin galası yoğun katılımla gerçekleşti. Büyük beğeniyle seyredilen belgesel, vatandaşlardan tam not aldı. Hakan Mengüç’ün sunumuyla Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen galaya Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belgeselin yönetmeni Cevdet Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belgeselde yer alarak hem Beykoz’un tanıtımına büyük emek veren hem de Beykoz’da geçen anılarını anlatan yaşlılar, gala gecesinde onur konuğu olarak yer aldı. Belgeselde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen ve Kanlıca’da geçen anılarından bahseden 87 yaşındaki Mehmet Nejdet Toker,” Eskiden her evde yemek pişerdi. Fakir fukara yemek yerdi. Şimdi öyle değil, şimdi kapılarda köpek var yazıyor. Kimseyi de kabul etmiyorlar. Eskisi gibi değil” diye konuştu. Yeni nesilin gelenek ve göreneklerimize uygun yaşayıp, birbirlerine saygı ve sevgiyi öğretmeleri gerektiğinden bahseden 78 yaşındaki Mehmet Çetinöz ise,”Beykoz çok tarihi ve dostlukların, arkadaşlıkların ve komşuluk ilişkilerinin güzel olduğu bir yerdir. Şimdi yavaş yavaş bu değerler kayboluyor. Bu duruma üzülüyorum” dedi. “SÖZLÜ TARİH BEYKOZ” BELGESELİ Beykoz Belediyesi’nin destek verdiği belgeselin yönetmenl koltuğuna Cevdet Gümüş oturdu. “Beykoz’un Çınarları Bu Belgeselde Buluşuyor” sloganıyla hayata geçirilen “Sözlü Tarih Beykoz” belgeselinde, Beykoz’un 25 mahallesinde doğmuş, büyümüş ve halen orada yaşamayı sürdüren 25 aileye mensup yaşlıların anlatımlarına yer verildi. Her biri Beykoz’un “Yaşayan tarihleri” olan yaşlılar, yalnızca Beykoz’un geçmişini değil, günümüzde hala sürdürülmeye devam eden ancak unutulma tehlikesi yaşayan örf ve adetlerini anlatarak kayıt altına alınmasını sağladı. Yoksulluk, güzellik, yardımlaşma, dürüstlük, terbiye, ahlak, temizlik, komşuluk ilişkisi, dostluk, arkadaşlık ve sevginin anlatıldığı belgeselde Beykoz’un doğal ve tarihi güzelliklerine de değinildi. Belgeselde yer alan yaşlılar ve belgeseli izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. “MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN HATIRLATMIŞ OLDUK” Belgeselin kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ve tarihi bizzat yaşayan kişilerden dinlemesinin kendisini onure ettiğini ifade eden yönetmen Cevdet Gümüş, “Unutulmaya yüz tutmuş, yok olan bir mahalle kültürünü yeniden hatırlatmış olduk. Bu belgeseli herkesin izlemesi lazım” ifadelerini kullandı. “BEYKOZ TARİHİNE NOT DÜŞECEĞİZ” Belgeseli izleyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de,” Bu projeyi ilk düşündüğümüzde heyecanlanmıştık. Geleceğe belgesel bırakmak ve tarihe bir not düşmek önemliydi. İnanıyorum ki biz tarihe not düşeceğiz. Bu notu Beykoz’da yaşayan yaşlılar, buranın mukimi olan insanlar düşecekler ve böylece Beykoz’un tarihe adını koyacaklar” şeklinde konuştu.