(Görüntülü Haber)Sözcü Gazetesi soruşturması; Mediha Olgun cezaevinden çıktı

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-SÖZCÜ Gazetesi\'ne yönelik soruşturmada tutuklu yargılanan gazetenin İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun hakkında verilen tahliye kararının ardından Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden çıktı. Mediha Olgun, hakkında verilen kararın ardından akşam 22.00\'de serbest bırakıldı. Olgun\'u karşılamaya oğlu Arda Karaca, ablası Zahide Henzel, CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Gülay Yedekçi, Sözcü Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ferda Öngün, Sözcü Gazetesinin avukatları İsmail Yılmaz ve Ceren Yakışır ile çalışma arkadaşları geldi. Çıkışta oğlu Arda ve ablası Zahide\'ye sarılan Mediha Olgun gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan, önümüzdeki Pazar günü doğum günü olan Olgun için cezaevi önünde doğum günü pastası kesildi. \"GAZETECİLERİN TUTUKSUZ YARGILANMASI LAZIM\" Mediha Olgun pasta kesmeden önce cezaevi kapısında bir açıklama yaptı. Olgun, \"Keşke Gökmen de burada olsaydı. Tutukluluk sürem göz önüne alındığında uzun bir süre olarak düşünmüyorum. Güzel ülkemin tarihi karanlık cezaevi hikayeleri ile dolu. Birçok insan kahrından öldü. İntihar edenler oldu. Ben üç dört ay yattım diye sıkıntı yapacak değilim. \'Adalete güveniyorum\' dedim hala güveniyorum. Tutuksuz yargılanma esas olmalı diye düşünüyorum. Özellikle gazetecilerin tutuksuz yargılanması lazım diye düşünüyorum. Bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç bitecek\" diye konuştu. CHP Milletvekili Gülay Yedekçi ise, \"Türkiye\'nin bağımsız, düşünebilen insanlara açık olmasını diliyorum. Gazetecilerin tutuklu yargılanmasına karşıyız. Mediha\'nın kararının diğer bütün gazetecilere de örnek olmasını diliyoruz\" dedi. (FOTOĞRAF)