(Görüntülü Haber)Soylu: Terör örgütü çırpınıyor

Osman ŞİŞKO/OF(Trabzon), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu partisinin Trabzon\'un Of İlçe örgütünün kongresinde terörle mücadeleye ilişkin konuştu. Bakan Soylu, 2016\'nın ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573 olduğunu, bu yılın ilk 8 ayında ise terör örgütüne katılanların sayısının 73\'e düştüğünü söyledi. Soylu, \"Her ay 5-6 kişi. Terör örgütü çırpınıyor. Kendine yeni eleman devşiremiyor. Telsiz konuşmalarından kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlardan şu anda çok zor durumdalar” dedi. Bu sabah özel uçakla Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Of İlçesi\'ne giderek burada partisinin 6’ncı olağan ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye\'nin bugün PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini hızla tasfiye edildiğini, özellikle PKK\'ya yönelik olarak da kendi ülke evlatlarının ürettiği yerli malı insansız hava araçlarının yanı sıra, \'Altay tankı\', \'Atak helikopterleri\', asker, polis ve korucuların da gayretleriyle büyük bir temizliğe girildiğini söyledi. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinin sayısına ilişkin bilgi veren Soylu, şöyle konuştu: \"Son 24 saatte Mardin\'de 6, Hakkari\'de 1, Batman\'da 1, Van\'da 3 ve Elazığ\'da 6 terörist etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımız bir yemin etti. Bu ülkeyi teröre musallat etmek isteyenlere karşı bir yemin ortaya koydular. Allah\'a hamdolsun. Türkiye eski Türkiye değil. Teknolojik donanımlarımızda eski Türkiye değil. Birlik ve beraberlik içinde bütün unsurlarımızla Türkiye\'yi istikametinden ve hedeflerinden ayırmak isteyenlere karşı çok büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 2016\'nın ilk 8 ayında terör örgütüne katılanların sayısı 573\'dü. Şuanda ilk 8 ayda terör örgütüne katılanların sayısı sadece 73. Her ay 5-6 kişi. Terör örgütü çırpınıyor. Kendine yeni eleman devşiremiyor. Telsiz konuşmalarından kendi aralarında yaptıkları konuşmalardan elde ettiğimiz istihbaratlardan şuanda çok zor durumdalar. Özellikle 2017\'de dağ, taş, tepe durmadan her tarafta güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. 2017 yılında tam tamına 985 sığınaklarını tarumar ettik. Şimdi büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Eylül-Ekim-Kasım aylarında bunlara kış üstlenmesi fırsatı vermeyeceğiz ve tepelerine bineceğiz. Ne yaptık?. Nasıl bir strateji izlediğimizi ve ne ortaya koyduğumuzu, burada ne kadar ısrarlı ve kararlı olduğumuzu milletimizin bize verdiği bu emaneti hakkı ile kendilerine teslim etmek için büyük bir mücadele ortaya koyduğumuzu bir şekilde ifade etmek istiyorum.” \"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN CANINI ÇIKARTIYORUZ\" Terörle mücadelede son 1 yılda 2 bin 429 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bu büyük mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleğirni açıklayan Bakan Soylu şöyle konuştu: \"Teknik kabiliyetlerimizi en üst seviyeye yükseltiyoruz. Dertleri bu. Ben geçen yıl sonunda \'Nisan\'dan itibaren yepyeni bir sürece geçeceğiz\' dedim. Kimisi başka türlü yorumladı. CHP ve HDP söylüyor; Adamlar ancak 9 ay sonra uyandı. Çünkü, insansız hava araçlarımızla birlikte teröriste karşı büyük bir darbe vuracağımızı ve burada onların hareket etme kabiliyetlerini tamamen kısıtlayacağımızı, bu elde ettiğimiz kabiliyetlerle birlikte gerek istihbarat, gerek keşif, gerek gözetleme ve operasyon olarak çok üstün nitelik kazanacağımızı Mart ayının 20\'sinden itibaren ilk kez Jandarmamızın da kendi kurumlarımızın da silahlı insansız hava araçları ile bu operasyonlara devam edeceğimizi bilerek söyledim. Şimdi ciyak ciyak bağırıyorlar. \'Bu silahlı insansız hava araçları ile niye operasyon yapıyorsunuz?\' diye. Dertleri; Terör örgütüne nefes aldırmak. Ciyaklasanız da bağırsanız da çağırsanız da bu terör örgütüne nefes aldıramayacaksınız. Terör örgütünün canını çıkartıyoruz imdadına yetişemeyeceksiniz.\" \"HAVADAN DENETİMİ 50 SAATTEN 2600 SAATE ÇIKARDIK\" Türkiye\'de özellikle iç harekat kapsamında havadan denetimlerin çok arttığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, denetimlerin büyük oranda arttığını kaydederek şöyle devam etti: \"Havadan denetim saati 100, hatta 50 saatin altındaydı. Şimdi Tendürek Dağı tepesinde, Elazığ\'da Karakoçan kırsalındaki operasyonlar SİHA\'lar yapıyor. Van\'da, Hakkari\'de, Şırnak\'ta her noktada her tarafta sadece o yüreği bu milletin sevgisi ile çarpan askerimiz, polisimiz, korucumuz değil aynı zamanda onlarla birlikte İHA\'lar ve tüm teknolojik kabiliyetlerimizle büyük bir mücadele ortaya koymaktayız. Biz bu konuda kendimizi kısa zaman içinde çok geliştirdik. Şuanda gerek bunları kullanalar gerek bunların arkasındaki teknoloji mükemmel bir teknoloji olarak Türkiye büyük bir güç ve kuvvet sağlamaktadır. İHA konusunda Türkiye çok büyük bir üretim kabiliyeti sağladı. Türkiye\'nin elde ettiği bu kabiliyetle geçen yıl bu vakitlerde 50 saatin altında bir havada duruma denetleme kabiliyetimiz varken bu yıl bu kabiliyeti 1 yıl içinde 2600 saate çıkarttık. Bir kötü haberim daha var özelikle terörü ve teröristi destekleyenlere. Yeni insansız hava aracı kapasitelerimiz yükselecek. Bu konuda hiç merak etmeyin Kış süresince de bütün kabiliyetlerimizle birlikte teröristlere kışın nasıl bir kara kış olduğunu hep birlikte göstereceğiz.” 465 ÖNEMLİ OLAY ENGELLEDİ Son 8 ayda 465 çok önemli olayın güvenlik kuvvetlerince engellendiğine işaret eden Bakan Soylu, son 8 ayda 465 çok önemli olayın da güvenlik kuvvetleri tarafından önlendiğini, söyledi. Bakan Süleyman Soylu, \"Türkiye hızla büyüyor sanayi ve üretim endeksi büyüyor. Turizm artıyor. Kılıçdaroğlu Türkiye’yi güvenli bulmuyor ama Arap’ı, Alman’ı, İngiliz’i, Rus’u herkes ama herkes Türkiye’yi huzurlu buluyor. Türkiye’de nefes almaya tatil yapmaya geliyor. Sadece Ege, Karadeniz değil Güneydoğu’yu da ziyaret ediyorlar. 50 bin çocuğumuzu Doğu’dan Batı’ya, Batı’dan da Doğu’ya götüreceğiz. Ne yaparlara yapsın hangi teorileri ortaya koyarlarsa koysunlar biz buna teslim olmadan bu coğrafyanın bize bıraktığı inancı ve kardeşliği ile bu coğrafyanın yükümlülük ve sorumluluklarını bir dahi aklımızdan çıkarmadan zengin, güçlü ve etrafındaki dünyaya sözünü söyleyebilecek, hüküm ifade edebilecek bir Türkiye’yi oluşturacağız” dedi. \"BÜYÜK BİR SÜRECİN İÇERİSİNDEYİZ” Büyük bir sürecin içerisinde olduklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu: \"Hep sınıyorlar bizi. Nafile uğraşmayın. Yok, bir tarafta referandum yapacaklar öbür tarafta bilmem ne yapacaklar. Ne yaparsanız yapın hangi tezgâhı ortaya koyarsanız koyun, ama kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın. Biz gerekli cevabı veririz. En çelimsiz olduğumu zaman hakkımızdan gelemediniz zavallılar. Şimdi güçlü liderimizle elde ettiğimiz bu istikametle beraber Türkiye’yi kim sınamaya çalışırsa onun hakkını gereğince yerine getireceğimizi ve bu coğrafyaya nifak sokamayacağını buradan ilan etmek istiyorum. Büyük bir sürecin içerisindeyiz. Bu kongreler seçim yapılacak kongreler değildir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. İşte bu kongreler bizim 2019 hazırlıklarımızdır.\" Kayyum atanan belediyelere ilişkin ellerinde olan raporların gurur verici olduğunu da kaydeden Bakan Soylu, bahse konu belediyelerde çok muhteşem hizmet ve dönüşümlere imza atıldığını da ekledi. Tek liste olarak gidilen kongrede Mehmet Hakan Terzioğlu AK Parti Of İlçe Başkanı oldu. FOTOĞRAFLI