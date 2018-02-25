(Görüntülü Haber)Sokak köpeğinin boynunda derin yara

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna bağlanan ip nedeniyle yaralandı. Köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi\'nin sakinleri, boynunda yara olan sokak köpeğini yakalayıp kontrol etti. Yaranın, köpeğin boynuna bağlanan ipten kaynaklandığını gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Mahalleye gelen ekipler, sokak köpeğini alarak rehabilitasyon merkezine götürdü. Veterinerler tarafından ip kesilerek, köpek kurtarılıp tedaviye alındı. Köpeğin durumunun iyiye gittiği belirtildi. İpin köpeğin boynuna ne zaman ve kim tarafından bağlandığı ise belirlenemedi.