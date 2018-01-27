T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)SOBA AKSESUARLARI KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

(Haber Oktay ENSARİ- Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,DHA)Kar yağışının ardından evlerinde soba kullanan vatandaşlar bu günlerde sobanın borusuna takılan Cimri adı verilen petek, soba üstü fırın ve boru üstü sıcak su kazanı kapış kapış satılıyor

27 Ocak 2018 13:58

(Haber Oktay ENSARİ- Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,DHA)Kar yağışının ardından evlerinde soba kullanan vatandaşlar bu günlerde sobanın borusuna takılan Cimri adı verilen petek, soba üstü fırın ve boru üstü sıcak su kazanı kapış kapış satılıyor. Soba aksesuarlarının tanesi 30 ile 60 TL arasında değişiyor. Bu aksesuarlar sayesinde soba boruları çok amaçlı kullanılıyor Kara kışın, son günlerde üst üste gelen kar yağışları ile yaşımı etkisi altına almasının ardından Kayseri\'nin sobacılar çarşısı olarak bilinen Eski Sanayi bölgesindeki Sobacılar Caddesinde ,satışlar canlandı. Soba satışlarının yanı sıra boruya eklenen Cimri,boru üstü fırın ve musluklu sıcak su kazanı, katı yakıtla ısınanların gözdesi oldu ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYORLAR Sobacılar Sokağı esnafı Mustafa Emre Karabaşoğlu, soba borusuna takılan aksesuarların çok amaçlı olduğunu, gerek elektrik gerekse bütangaz ve doğalgaz kullanımı açısından tasarruf sağladığını söyledi. Karabaşoğlu, Bu aksesuarlar sayesinde soba borusundan çıkıp bocaya giden ısı,yemek yapımından,su ısıtılmasına, çay demlenmesine, ısının kalorifer peteğine benzeyen Cimri sayesinde odanın her yanına dağılmasına yol açıyor. Ürünlerin pratikliği, kolay kurulur olması, yemeklere ve çaya kattığı lezzet de işin bir başka boyutu.Boru fırınlarda et ve balık gibi yemeklerin yanı sıra patates,patlıcan , soğan gibi yiyeceklerde közlenebiliyor. Yemeklere adeta kara fırın dediğimiz mahalle fırınlarındaki lezzeti katıyor. 10 litre su alan sıcak su kazanı da elinizin altında sürekli sıcak su bulunmasını ve çay demlenmesine olanak sağlıyor. Soba aksesurlarına , borunun yüksekliğine göre ayarlayabiliyorsunuz dedi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Oktay ENSARİ Kamera Olcay DÜZGÜNKAYSERİDHAKarCimriSobaTLBuKayseriEski SanayiSobacılar CaddesindeCimriboruTASARRUFU SAĞLIYORLAR Sobacılar SokağıMustafa EmreKarabaşoğluKarabaşoğlu BuBoruYemeklere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24