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(Görüntülü Haber)Siverek'te mesire alanına Cumhurbaşkanının ismi verildi

Haber-Kamera Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa?nın Siverek Belediyesi tarafından Nissibi Köprüsü'nün yanına yapılan 50 bin metre karelik alan ile sosyal tesise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi

07 Mayıs 2018 14:39

Haber-Kamera Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)Şanlıurfa?nın Siverek Belediyesi tarafından Nissibi Köprüsü\'nün yanına yapılan 50 bin metre karelik alan ile sosyal tesise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi. 2015 yılında açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan, Türkiye?nin en büyük 3?üncü asma köprüsü olan Nissibi Köprüsü\'nün yanı başında yapımı devam eden 50 bin metrekarelik sosyal tesislere \'Recep Tayyip Erdoğan\' isminin verilmesi belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Siverek ve Kahta?yı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü\'nün yanında bulunan ve içerisinde sosyal yaşam alanları, çocuk oyun alanları ve seyir teraslarının bulunduğu, tamamlanmasının ardından bölge turizmine de hareketlilik getireceği öngörülen mesire alanının Temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor.

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