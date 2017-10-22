(Görüntülü Haber)Şırnak'taki göçükte ölenlerin sayısı 8'e yükseldi (2)

CENAZE TESLİM EDİLDİ Şırnak\'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçük altında yaralı olarak çıkarılan son işçi ve Gaziantep\'te tedaviye alındığı hastanede ölen 18 yaşındaki Sıddık Kabak\'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Geçen 17 Ekim salı günü meydana gelen göçükte yaralanan Sıddık Kabak, Gaziantep\'te tedaviye alındığı özel bir hastanede gece kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Kabak\'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere Şırnak\'a gönderildi. Sıddık Kabak\'ın ölümüyle kömür ocağında yaşamını yitirenlerin sayısı 8\'e yükseldi. Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)