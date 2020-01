(Görüntülü Haber)Sıfır sermayeyle başladı, şimdi milyonları var

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSALI girişimci Derya Öztürk Aydın (37), Oxford Business College\'de aldığı pazarlama eğitiminin ardından memleketi Sarıgöl\'de sıfır sermayeyle tavuk çiftliği kurdu. Devlet desteklerinden de yararlanan Aydın, yıllık 1 milyon tavuğu kesime gönderirken, 1 milyon 650 bin liralık ciroya ulaştı. Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Derya Öztürk Aydın\'ın cesareti sayesinde hayatı değişti. Bursa Uludağ Üniversitesi\'nden mezun olan Aydın, ürettikleri üzümleri daha iyi pazarlamak amacıyla Oxford Business College\'de pazarlama eğitimi aldı. İngiltere\'deki 1 yıllık eğitiminin ardından memleketine döndüğünü anlatan Aydın, şunları söyledi: \"Üniversiteden mezun olduktan sonra zirai ilaç bayisi açtım. Bu işlerimi yürütürken, 2007 yılında İngiltere\'ye gitme kararı aldım. Teknolojiyi daha iyi takip edebilmek için gitmiştim. Önce dil eğitimimi tamamladım. Daha sonra da Oxford Business College\'de 1 yıllık pazarlama eğitimi aldım. Oxfort\'taki eğitimin bana çok büyük katkısı oldu. Bakış açım, çok değişti. Orada insanlar köylerine, topraklarına değerli gözle bakıyorlar. Bizde bir batılılaşma özentisi var. Onlarda da tam tersi, taşraya özeniyorlar. Eğitimimin ardından memleketime geri döndüm. Ne yapabilirim, diye düşünürken, gıda sektörüne girmeye karar verdim. En çok ve en ucuz tüketilen proteinin beyaz et olduğunu gördüm. Önce 40 bin kapasiteyle başladım. 2015 yılının başında, 40 bin kapasiteyi 160 bine çıkardık. Yıllık bir milyon hayvanı kesime gönderiyoruz. Devletin kredileri ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun (TKDK) desteğini aldım. TKDK\'dan 700 bin liralık bir destek gördüm. Bugün yıllık 1 milyonun üzerinde tavuk yetiştiriyorum.\" ÜRETTİLEN TAVUKLAR, JAPONYA\'YA GİDİYOR İhracat da yaptıklarını söyleyen Aydın, \"İşlerimiz, gayet iyi. İçinde bulunduğum sektörden çok memnunum. İşe başlarken, öz sermayem yoktu. Kredi çekerek, başladım. Sadece cesur olmak gerekiyor. Düzgün bir iş planı ile başarılmayacak bir şey yok. Bu kadar büyük yatırıma girerken, bende korku oluşmadı. İşinizi doğru düzgün yaparsanız başarırsınız. İnanmak yeterli. Önemli olan işinizi doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde yapmak. Başarının sırrının bu olduğunu düşünüyorum. Şu anda ürettiğimiz tavukları, Japonyalı bir firmaya veriyoruz. Bizim etlerimizi Japonya\'ya ihraç ediliyor. Japonlar, her ay Sarıgöl\'e gelip, aylık kontrolleri yapıyorlar\" diye konuştu. YILLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRALIK CİRO Yıllık cironun 1 milyon 650 bin lirayı bulduğunu dile getiren Aydın, şu anda, 6 kümeste üretim yaptıklarını ve istihdam sağladıklarını anlattı. Aydın, 8 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim yaptığını belirterek, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara da sesledi. Aydın, \"Kadın girişimciler, çok fazla destekleniyor. Kadınlar, bu imkanları kullansın. Kadınlarımız, daima cesur olsun. Her sektörde girişimci kadınlarımız, güvenle çok güzel işler yapabilirler. Bir kadın, daima kendi ayakları üzerinde durmalı. Bir kadın, ailesine daima kendisi bakmalı\" dedi. Aydın, ayrıca kümeste yetiştirilen tavukların sağlığa zararlı olmadığını, çok hassas şartlarda üretildiğini ve hijyen koşullarına dikkat edildiğini vurguladı. Antibiyotiğin de çok pahalı olduğunu ve antibiyotik kullanmadıklarını belirten Aydın, herkesin gönül rahatlığıyla beyaz etleri tüketebileceğini söyledi.