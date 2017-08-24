(Görüntülü Haber)Sıcak hava balonu ilk kez Ahlat semalarında

Halil ÜLKER/ AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde 26\'ncısı düzenlenen \'Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması\' şenlikleri kapsamında bölgede ilk kez sıcak hava balonu uçuruldu. İlçe halkı Ahlat Kaymakamlığı tarafından finanse edilen ve Türk Hava Kurumu tarafından ilçeye getirilen sıcak hava balonuyla Ahlat semalarında eşsiz doğa manzarasını izlemenin keyfini çıkardı. Şenlikler kapsamında 10 gün boyunca ilçe halkının balonla gezme imkanı bulacağını söyleyen Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat\'ın güzelliklerini herkesin görmesi gerektiğini söyledi. BURADA HUZUR VAR Bölgenin ilk defa sıcak hava balonuyla tanıştığını anlatan Kaymakam Tekbıyıkoğlu şöyle konuştu: \"Bu günler bizim bölgemiz için çok özel günler. Bu yıl \'Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması\' adı altında 26’ncı şenliğimizi düzenliyoruz. Bir ilke şahitlik ediyoruz. Çünkü biz Pamukkale’de sıcak hava balonlarının uçtuğunu biliyoruz. Yıllardan beri Kapadokya-Nevşehir bölgesinde de uçtuğunu biliyoruz. Ama Doğu-Anadolu’da ilk defa sıcak hava balonu havalandı. UNESCO Dünya mirası listesinde olan Selçuklu Meydan Mezarlığımızın hemen yanından havalandık. Doğu Anadolu’da yanlış bir güvenlik algısı var. Batıda yaşayanlar burada çok büyük sıkıntı olduğunu düşünüyor. Ama İçişleri Bakanlığı’nın mevcut güvenlik politikaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin mücadelesi ile burada tamamen huzur, sükûn durumu oluşmuş durumda. Hiç kimse buraya gelmekten çekinmesin. Gerçekten burada tematik turizme yönelik çok büyük imkanlar var. Her şeyden önce Doğu Anadolu Bölgesi, Anadolu’daki medeniyetimin başladığı adrestir. Bununla birlikte burada kültür turizmi çok rahat yapılabilir. Yanı sıra doğa adına burada her şeyin bulunduğu, Allah’ın özenerek yarattığı yerlerin başında yer alıyor. Nemrut Krater Gölü var. Türkiye’nin ikinci büyük dağı olan Süphan Dağı var. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü var. Gerçekten burası gezilmesi, görülmesi, istifade edilmesi gereken yerlerin başında yer alıyor. Vakti müsait olan tüm vatandaşlarımızı ilçemize, ilimize, bölgemize davet ediyoruz.\"