(Görüntülü Haber)Sele yol açan yağmur, zeytin üreticisine bereket oldu

Haber-Kamera Fatih DALDAL BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde 4 ay önceki aşırı yağışlar, yöredeki zeytin yetiştiriciliği yapan köylülerin yüzünü güldürdü. Yağmur suyuyla beslenen ağaçlardaki zeytinlerin iri taneli olması, toptancıların bölgeye akın etmesine neden oldu. Temmuz ayında yağan aşırı yağışlar, Bayramiç ilçe merkezi ve köylerde sele neden oldu. O dönemde yaşanan kuraklık, aşırı yağışların ardından bölgedeki zeytin ağaçlarına olumlu etki etti. Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte, ağaçlardaki zeytin verimi göze çarptı. Zeytinlerin iri taneli ve büyük olması, zeytin üreticisinin yüzünü güldürdü. Bölgedeki zeytin veriminin artması ise toptancıların o bölgeye akın etmesine neden oldu. Toptancılar tarafından zeytin sınıflandırma makinesiyle 1 ve 2 numaralı yağlık zeytininin kilosu 1.70 TL, 3 numaralı yağlık zeytin 3 TL, 4 numaralı yağlık zeytin 3.5 TL, 5 numaralı yağlık zeytin 4-4.5 TL, 6 numaralı yağlık zeytin ise 6 TL\'den satın alınıyor. Kutluoba Köyü\'nden zeytin üreticisi 44 yaşındaki Halit Şen, Temmuz ayında yağan yağmurlar nedeniyle köyümüzde sel oluşmuştu. Ama yağan yağmurlar zeytin üretimiyle geçinen köyümüzün zeytin ağaçlarını iyi yönde etkiledi. ilk defa ağaçlarımız bu kadar iri taneli zeytin verdi dedi. Camicedit Mahallesi Muhtarı Hüseyin Köse (68) ise, Ben ilçede oturmama rağmen, Kutluoba Köyünde zeytin tarlalarım var. Bu sene zeytinlerimizden bereketli mahsul aldık. İlk defa sofralık zeytin satışı yapıyoruz diye konuştu.