(Görüntülü Haber)Şehit Uzman Çavuş Ünlü'yü Karaman'da son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

Ali Rıza ETCİ-Muammer ŞEN/ERMENEK (Karaman), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün (30) cenazesi, memleketi Karaman\'ın Ermenek ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. 8 yıllık uzman çavuşun \'\'Şehit olursam arkamda gözü yaşlı eş bırakmak istemiyorum\'\' diyerek, evlilik yapmadığı, 1 yılı kalan doğu görevini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı belirtildi. Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'nda görevli Uzman Çavuş Ünlü, geçici görevle gittiği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın sürdürüldüğü Afrin\'de dün, teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu. Uzman Çavuş Ünlü\'nün acı haberi, Mersin\'in Anamur ilçesinde oturan, bahçıvanlıkla geçimlerini sağlayan babası Osman ile annesi Gülseren Ünlü\'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen aile, memleketleri Karaman\'ın Ermenek ilçesine bağlı Çatalbadem köyündeki evlerine döndü. OĞLUNU GECE RÜYASINDA GÖRMÜŞ Şehit Ünlü\'ün cenazesi, askeri uçakla Konya\'ya, buradan da kara yoluyla Çatalbadem köyündeki babaevine getirildi. Cenazeyi bekleyen anne Ünlü, oğlunu gece rüyasında gördüğünü, saat 04.00 sıralarında ise şehit haberini aldığını belirtip, \'\'Rüyamda gördüm. \'Anne, takım elbisemi ver\' diyordu. Ben de geç içeriden al dedim\'. \'Anne, sen takım elbisemi ver. Gideceğim ben\' dedi. Sonra şehit haberini aldım\'\' diyerek, uzun süre gözyaşı döktü. ASKER, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Baba Ünlü de oğlunun tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek, \'\'Oğlum, seninle gurur duyuyorum\'\' dedi. Bu sırada, bir askerin duygulanıp, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Şehit Ünlü\'nün cenazesi, babaevinin önünde alınan helalliğin ardından dualar eşliğinden dini ve askeri törenin yapılacağı Kazancı beldesi meydanına götürüldü. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Evlan, Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Yurdakul Türkmen, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün cenazesi, kılınan namazın ardından tekrar Çatalbadem köyüne getirilerek, köy mezarlığında toprağa verildi. \'ŞEHİT OLURUM\' DİYE EVLENMEMİŞ 8 yıllık Uzman Çavuş Ünlü\'nün, \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndan önce annesi, babası ve kız kardeşini Hatay\'a gezdirmek için götürdüğü öğrenildi. Şehit Ünlü\'nün ailesinin evlenmesi yönündeki ısrarlarını, \'\'Şehit olursam arkamda gözü yaşlı bir eş bırakmak istemiyorum\'\' diye geri çevirdiği belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Şükrü Ünlü\'nün, 1 yılı kalan doğu görevini tamamladıktan sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.