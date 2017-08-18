(Görüntülü Haber)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ABDULLAH AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİ (EK)

1)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz\'in cenazesi görev yaptığı Hatay\'ın Dörtyol ilçesindeki Karahasan Paşa Kışlası\'ndaki törenin ardından karayoluyla Osmaniye\'ye getirildi. Akdeniz\'in cenazesini memleketi Düziçi İlçesi\'ne bağlı Böcekli Beldesi Gümüş Mahallesi\'nde yaklaşık 5 bin kişi karşıladı. Şehidin annesi Emine ve çiftçilikle uğraşan babası Mustafa Akdeniz ile kardeşleri ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Şehit için düzenlenen törene Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. EŞİNİN BERESİYLE KATILDI Ailenin 8 çocuğundan biri olan şehit uzman çavuş Abdullah Akdeniz\'in eşi Mükerrem Akdeniz törende eşinin beresini elinden bırakmadı. 1 çocuk annesi Mükerrem Akdeniz\'in hamile olduğu belirtildi. Şehit Abdullah Akdeniz, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Görüntü Dökümü ------------------------ - Törene gelen vatandaşların görüntüsü - Cenaze aracının gelişi - Şehidin tabutunun taşınması - Cenaze namazının kılınması - Babanın dua etmesi - Anesi ve eşinden görüntü - Cenazeden detay görüntü Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)