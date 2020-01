(Görüntülü Haber)ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN EVİNDE HÜZÜN

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO-GÜMÜŞHANE/DHA-TUNCELİ?de PKK?lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın Gümüşhane\'nin Torul İlçesi?ndeki köyünde hüzün hakim. Şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, yeni eğitim-öğretim döneminde oğlunun mezarına giderek dua etti, saldırganların idam edilmesini istedi.Şanlıurfa\'dan memleketi Gümüşhane\'ye gelirken Tunceli\'de terör örgütü mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz\'ın ailesi, yas tutmaya devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla acısı ikiye katlanan şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, 8 aylık öğretmenken şehit edilen oğlunun mezarını ziyaret ederek, öğrencilerin Necmettin gibi öğretmen olmalarını istedi. ?ÇOCUĞUM DÖRT DÖRTLÜKTÜ? Şehit öğretmen Yılmaz?ın kabri başında dua eden acılı anne Gülay Yılmaz, çocuğunun dört dörtlük birisi olduğunu anlatırken ?Duygularımız çok ama dermanımız yok. Tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim çocuğum hiçbir zaman ihanet etmedi. Benim çocuğum onların dilini bilmediği halde öğretmeye çalıştı. Benim çocuğumu orada sürekli dışladılar. Neden dışladılar? Benim çocuğum ne yaptı? Ne istediler çocuğumdan ? Benim çocuğum dört dörtlük bir çocuktu. Kendisi gibi orada öğrencilerin Necmettin öğretmen olmasını istediö dedi. ?HER ÖĞRETMEN OKULUNA GİTTİ BİZ İSE MEZARINA GELDİK? Her öğretmenin yeni eğitim- öğretin döneminde okuluna gittiğini ancak kendilerinin ise şehit çocuklarının mezarına gittiklerini anlatan Yılmaz, ?Ben de bugün isterdim oğlum gitsin oraya yine öğrencilerine ders versin bir şeyler öğretsin. Gitsin oraya açsın bayrağını onlara ?Günaydın? desin, onlara İstiklal Marşı?nı öğretsin. Onların derslerine girmesini yine isterdim. Ama olmadı. Tek dileğim o saldırganları kahrı perişan eylesin Allah. Benim çocuğum oraya onların çocuklarını öğretmek için gitti. Hıyanet için gitmedi. Ama onlar insanlıktan bilmediler. Her öğretmen okuluna gitti, bende bak benim evladımın mezarının başına geldim. Buna yazık değil mi? Annesine, babasına ailesine yazık değil mi? Biz istemez miydik gitse Necmettin de onların çocuklarına bir kelime öğretsin. Herkes çocuğunun valizini hazırladı selametledi gönderdi ama biz mezarına geldikö diye konuştu. ?ÖYLE KİŞİLERİN İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM? Çocuğunun kesinlikle bir haksızlığı olmadığını da dile getiren Gülay Yılmaz ?Bizim içimiz yanıyor. Eğer çocuğumuzun haksız bir yönü varsa herkes ettiğini bulsun. Ama benim çocuğum asla bir haksızlığı olmadı, yapmadı. Bakın yeğeni Kübra amcasının mezarına geldi ama amcasına ona ?Kübiş? diyemedi. Çok severdi onu. Bizim boynumuzu bükük koydular. Allah devletimizi var eylesin. Devlet aradı, elinden geleni yaptı. Teşekkür ederim devletimize. Benim Cumhurbaşkanı ve Başbakanımdan en çok istediğim; o ihanetleri bulup da onlardan benim evladımın öcünü almak. Eğer gerekiyorsa öyle kişilerin idam edilmesini istiyorumö diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit öğretmen Necmetin Yılmaz?ın kız kardeşi Hayrunisa Yılmaz da ağabeyinin kabri başında Kuran okurken, şehit öğretmenin 2 yaşındaki yeğeni Kübra Yılmaz ise amcası için dua etti.