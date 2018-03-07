(Görüntülü Haber)Şehit annesi, oğlunun kıyafetlerini Mehmetçik'e götürüyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 6 yıl önce, PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Samsunlu Piyade Er Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu (59), oğlunun kıyafetlerini \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için bölgeye götürüyor. Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Yetimleri Derneği Samsun Şubesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için Samsunlu şehit yakınları ile gaziler, Hatay’ın Hassa ilçesine götürüldü. Bölgeye gidenler arasında, Yüksekova ilçesindeki Yeşiltaş Karakolu’na, 2012 yılında, PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Samsunlu Piyade Er Umut Bulut’un annesi Gülbahar Çayıroğlu da yer aldı. Şehit annesi Çayıroğlu, oğlunun asker ve sivil kıyafetlerini de harekatta görevli Mehmetçik için yanında götürüyor. \'ASKERLERİ KORUR\' DİYE GÖTÜRÜYOR Şehit oğlunun kıyafetlerini askerlere teslim edeceğini kaydeden Çayıroğlu, “Umut\'umun kıyafetlerinden götürüyorum askerlerimizi ziyaret etmek amacıyla. Kıyafetlerde Umut’un en sevdiği montu var, saati var, çok sevdiği asker üniforması var. Oradakiler de bizim umudumuz. Oğlumun kıyafetlerini \'onları korur\' diye içimden geldi, götürüyorum” dedi. \'MORAL VERMEK İÇİN GİDİYORUZ\' Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz ise “Dernek olarak genel merkezimizin almış olduğu bir kararla Afrin harekatına katılan Mehmetçik\'imize moral vermek, onların yanında olduklarımızı bildirmek amaçlı Hatay’ın Hassa ilçesine doğru gidiyoruz. Gazilerimiz, şehit anne ve babalarımız var. Şehit kardeşlerimiz var, şehit çocuklarımız var. Toplam 44 kişi gidiyoruz” diye konuştu. Yola dün saat 22.00’de çıkan Samsunlu şehit yakınları ile gazilerin bugün Hatay’ın Hassa ilçesinde olması bekleniyor.