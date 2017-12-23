(Görüntülü Haber)Sarıyer'de yol boyunca yaklaşık 20 aracın lastiklerini bıçakladı

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- Sarıyer’de bir kişi sokakta park halindeki araçların lastiklerini yol boyunca bıçaklayarak patlattı. Yaklaşık 20 aracın lastiklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren kişi kayıplara karıştı. Sabah araçlarının lastiklerini patlak halde gören araç sahipleri ise olayı şaşkınlıkla karşılarken olay anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde sabah saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta elinde bıçakla yürüyen bir kişi yol boyunca park halindeki araçların lastiklerini patlatarak ilerledi.



YAKLAŞIK 20 ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI



Yaklaşık 20 aracın tekerleklerini patlatan ve bazı araçlara da zarar veren kişi daha sonra kayıplara karıştı.Sabah araçlarının lastiklerini patlak halde gören araç sahipleri olayı şaşkınlıkla karşıladı. Araçta yedek lastik bulunduran bazı araç sahipleri patlak tekerlekleri sökerek yenisiyle değiştirdi. Yedek lastikleri olmayan sürücüler ise lastikçinin yolunu tuttu.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde bıçak olan birinin park halindeki araçların lastiklerine defalarca bıçak sapladığı ve ardından yola devam ettiği görülüyor.



“SABAH KALKTIĞIMIZDA ARAÇ BU VAZİYETTEYDİ”



Aracı zarar gören Osman Oymar “Sabah kalktığımızda araba bu vaziyetteydi. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bıçaklamışlar. Bütün arabaları bıçaklamışlar. Sanırım 15-20 araca zarar vermişler, aynayı da kırmışlar. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Başa gelen çekilecek herhalde inşallah yakalanırlar” dedi.



“BÜTÜN MAHALLENİN LASTİKLER PATLATILMIŞ”



Başka bir araç sahibi Zafer Polat ise “Bütün mahallenin lastikleri patlatılmış. Aklı yetersiz bazı insanlar yüzünden durum bu. Lastikleri değiştiriyoruz, geri kalan yorum sizin” dedi.