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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de vahşet: Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü (Baba ile oğlu fotoğraf)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA Sarıyer'de Özbekistan uyruklu Aybek Zakirov babasını boğazını kesip defalarca bıçaklayarak öldürdü

19 Aralık 2017 20:46

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de Özbekistan uyruklu Aybek Zakirov babasını boğazını kesip defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sarıyer\'de üç katlı bir binanın giriş katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, annesi ve babası ile bir hafta önce buraya taşınan Özbekistan uyruklu Aybek Zakirov (22) sabah saatlerinde tartıştığı babası Ulugbek Zakirov (42)\'un boğazını kesip defalarca bıçakladı.



ANNE ÇIĞLIKLAR ATARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Anne gelen sesler üzerine odadan çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı. Kocasını kanlar içerisinde yerde yatarken gören anne çığlıklar atarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kendisini odaya kilitleyen Aybek Zakirov\'u gözaltına aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulugbek Zakirov\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra ceset cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



GÖRGÜ TANIĞI: EV KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ HALDEYDİ

Cinayetin işlendiği eve giren mahalle sakini Kenan Akkuş, \"Annesi kapıdaydı. Bağırarak yardım istiyordu. Biz de seslere koştuk. Kapı kapalıydı. Yedek anahtar ile eve girdik. Biz eve girdiğimizde baba banyoya kanlar içinde yatıyordu\" dedi. 

Anne ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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