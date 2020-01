(Görüntülü Haber)Sandık görevlisinin 3 kez oy attığı belirlenince CHP delege seçimi iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki CHP delege seçimlerinde sandık görevlisi A.S.\'nin, oy sandığına 3 kez oy atması, kameralarla görüntülendi. Tepki çeken seçim iptal edilirken, A.S. partiden istifa etti. CHP\'nin İsmetpaşa Mahallesi delege seçimleri, 17 Eylül Pazar günü bir kahvede yapıldı. \'Mavi\' ve \'Beyaz\' listenin yarıştığı delege seçimlerinde 639 üyeden 520\'si oy kullandı. Delege seçimlerinden 4 gün sonra CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan sandık görevlisi A.S.\'nin 3 kez sandığa oy atma görüntülerinin ortaya çıkması, partide tepki topladı. SEÇİM İPTAL EDİLDİ, PARTİDEN İSTİFA ETTİ Mavi listenin 330 oy alarak kazandığı delege seçimlerinde \'Beyaz\' liste 190 oy almıştı. CHP Merkez İlçe Yönetimi, görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, seçim şartlarının oluşmadığını gösteren bilgi ve bulgular olduğu gerekçesiyle, İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerini iptal etti. Oy skandalı ardından CHP Merkez İlçe Yönetimi acil olarak toplantıya çağırıldı. Delege seçimlerinde sandığa 3 kez oy atması görüntüleri ortaya çıkan A.S.\'nin partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi için yapılması planlanan toplantıya dakikalar kala, bu kişi partiden istifa etti. \"PARTİ BU TÜR İNSANLARI ASLA İÇİNDE BARINDIRMAZ\" CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder, İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde 3 kez oy kullanılması görüntülerini değerlendirdi. Nejat Önder, parti içi seçimlerin başladığı dönemde olduklarını belirterek, şöyle dedi; \"17 Eylül\'de İsmetpaşa Mahallesi\'nde yapılan delege seçimlerinden 4 gün sonra uygunsuz bir görüntü yayınlandı. Bu görüntülerde A.S. isimli Merkez İlçe yöneticisinin, uygunsuz bir hareketi ve oy sandığına oy attığı gözlemleniyor. Ardından da Merkez İlçe Başkanlığımızın, görüntülerin yayınlandığı gecenin ardından toplanarak ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağı akşam, A.S. isimli arkadaşımız istifa ederek, bu işi sonlandırdı. Bununla ilgili örgütlerin herhangi bir bağı, herhangi bir ilişkisi yoktur. Zaten bu anlayışların bizim partimizde de yeri olmaz. İşin özüne bakarsak bu parti içi bir mesele olarak kendi değerlendireceğimiz konuydu, ama siyasi terbiyeyle bağdaşmayan bir hareket oldu. Yapılan bu hareket doğru bir hareket değil. Onu onaylamıyorum ama parti ahlakı taşıyan insanların da bunu parti içinde çözmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten parti bu tür insanları asla içinde barındırmaz.\" CHP İl Başkanı Nejat Önder, İsmetpaşa Mahallesi\'nde yeni bir delege seçimi yapılmayacağını açıkladı. FOTOĞRAFLI