(Görüntülü Haber) Salyangozu andıran kaya şaşırtıyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi\'nde salyangozu andıran kaya, dikkat çekiyor.



Kayaaltı Mahallesi\'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor. İlçede yaşayan Rüştü Toprak\'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi. İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, \"Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz. Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler\" diye konuştu.



