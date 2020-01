(Görüntülü Haber)Sadık Çiftpınar, Galatasaray'da 4 yıl forma hayaliyle mücadele ettim, fırsat gelmedi

(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Galatasaray\'da 4 yıl forma hayaliyle mücadele ettim, fırsat gelmedi (ÖZEL) Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Galatasaray\'da 4 yıl forma hayaliyle mücadele ettim, fırsat gelmedi Şu an ilk hedefim Milli takım Büyük takımlara karşı daha iyi motive oluyoruz Kulübüme kazandırıp gitmek isterim Tolga SAĞLAM ANTALYA, (DHA) Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor\'un takım kaptanı Sadık Çiftpınar, Galatasaray altyapısında 4 yıl A takım hayaliyle mücadele ettiğini belirterek, Ama fırsat gelmedi. Sabrettim, çalıştım Evkur Yeni Malatyaspor\'da forma şansını yakaladım. Şimdiki hedefim milli takım dedi. Galatasaray altyapısından yetişen ancak burada A takım hayaline ulaşamaması üzerine 3\'üncü Lig ekibi Trabzon Akçaabatspor\'un yolunu tutan ve buradan da Evkur Yeni Malatyaspor\'a transfer olan Sadık Çiftpınar, önce yaşadığı şampiyonluklarla Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig\'e yükseldi, sonra takım kaptanlığını elde etti. Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncusu, hikayesini şöyle anlattı 2012-13 sezonuna kadar Galatasaray\'ın altyapısındaydım. Orada 4 sene boyunca A takım hayaliyle mücadele ettim. Fırsat gelmedi. Şanssızlığımız diyelim, belki de o dönemde biz yeterli değildik. Sonrasında 3\'üncü Lig\'de mücadele eden Akçaabatspor\'a gittim. 1.5 yıl orada mücadele ettikten sonra devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a geldim. Burada 4\'üncü sezonumda Süper Lig\'e yükseldik. Malatya\'da çok çalıştım, sabrettim, çok şükür forma şansı geldi. Elimizden geleni yaptık. İlk yarıda da takım olarak çok iyi performans sergilediğimizi söyleyebilirim. 22 puanla ilk yarıyı 10\'uncu sırada tamamladık. Belki de daha fazla puan toplayabilirdik. Ama bulunduğumuz konumdan memnunuz. İkinci yarı için çalışmalarımız Antalya\'da devam ediyor. İnşallah Osmanlıspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir galibiyetle başlayacağız. Puan olarak da daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI DAHA İYİ MOTİVE OLUYORUZ Büyük takımlara karşı daha iyi motive olduklarını ifade eden Sadık, bu konuda şunları söyledi Büyük takımlara karşı sahaya ayrı bir konsantrasyonla çıkıyorsunuz. O maçların atmosferi çok farklı oluyor. Tabi bu maçların dördünü de kendi sahamızda oynamamız büyük avantajdı. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte Medipol Başakşehir maçı dışında Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray\'dan 7 puan topladık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Diğer maçlardan da ekstra puanlar alabilirdik. Şanssızlıklarımız, beceriksizliklerimiz, verilmeyen penaltılarımız, tartışılan kararlar oldu. Fakat 22 puan topladık. Son iki haftada Galatasaray ve Kayserispor\'a karşı aldığımız galibiyetler çok iyi oldu. Bizi 10\'uncu sıraya kadar getirdi. İlk yarı geride kaldı. İkinci yarıda çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor izlettirmek için çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarı bizim için çok daha iyi olacak. ŞU AN İLK HEDEFİM MİLLİ TAKIM Şu an öncelikli hedefinin A Milli Takım olduğunu kaydeden 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Milli takıma gitmek her Türk futbolcunun hayalidir. Benim de en büyük hayallerimden bir tanesi. Önce Malatyaspor formasını layıkıyla terletmek, daha sonrada hak ettiğimde milli takıma seçilmeyi bekliyorum. O formayı giymek, milli formanın ağırlığını hissetmek benim için çok önemli. Şu an birinci hedefim milli takıma gitmek diyebilirim. Bu doğrultuda da çalışmalarımı devam ettireceğim. Üzerine koymam gerektiğinin de farkındayım. İnşallah nasip olduğunda gururla milli takım formasını taşıyabilirim diye ümit ediyorum diye konuştu. KULÜBÜME KAZANDIRIP GİTMEK İSTERİM Farklı bir takıma transferi konusunda da konuşan Sadık, Transferi konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda bu takımın futbolcusuyum. Kulübün menfaatleri benim için her şeyden daha önemli. Öyle bir durumda kulübüme de kazandırıp gitmek isterim. Şu an sadece burayı düşünüyorum. İkinci yarıda bizim hedeflerimiz var. Çok daha iyi bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. Puan olarak daha iyi puanlar toplamak istiyoruz. Onu başardıktan sonra inşallah adım adım hedeflerimize ulaşırız. Hem bireysel hem de takım olarak diyerek açıklamalarını noktaladı.