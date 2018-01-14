(Görüntülü Haber) Rus takımı SKA Khabarovsk Antalya'da kampa girdi

Rinat Bilyaletdinov \"Gökdeniz çok büyük bir profesyonel\"





Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - RUSYA Premier Ligi takımlarından SKA Khabarovsk, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya\'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi. Teknik direktör Rinat Bilyaletdinov, hazırlık yapmak için bu dönemde en ideal yerin Antalya olduğunu söyledi.



Rusya Premier Ligi\'nde ilk yarının sona ermesiyle birlikte futbol takımları Antalya\'ya gelmeye başladı. Rusya Ligi\'nde ilk yarıyı 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle son sırada tamamlayan SKA Khabarovsk\'ta teknik direktörlüğe getirilen Rinat Bilyaletdinov, DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu.



1999 yılından bu yana çalıştırdığı takımlarla Antalya\'da kamp yaptığını belirten teknik direktör Bilyanetdinov, ikinci yarı hazırlıkları için ilk iş olarak takımı Manavgat\'a getirdi. Manavgat\'taki bir otelde 12 gün sürecek kampta SKA Khabarovsk fizik kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak. SKA Khabarovsk kampta Azerbaycan\'ın Neftçi Bakü ve Arnavutluk\'un Dinamo Tiran takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.



FİZİKSEL, TEKNİK VE TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK



Teknik direktör Rinat Bilyaletdinov, göreve yeni başladığını ve takımın her konuda oldukça kötü durumda olduğunu belirterek, \"Göreve başladığımda çok kötü bir manzarayla karşılaştım. Benim ilk görevim oyuncuları fizik ve kondisyon olarak hazırlamak. Ardından teknik ve taktik çalışmalar yapacağız. Burada fizik, teknik ve taktik çalışmaları tamamlayacağız\" dedi.



SKA Khabarovsk\'un ligde bulunduğu yeri hak etmediğini kaydeden Rinat Bilyaletdinov, Manavgat\'taki hazırlık kampının ardından takımının ikinci yarıda daha başarılı olacağını ve şu anki bulunduğu durumdan daha yukarıda ligi bitireceğine inandığını söyledi.



\'GÖKDENİZ FUTBOLU GERÇEKTEN SEVİYOR\'



2014- 2016 yılları arasında 2.5 sezon Rusya Premier Ligi takımlarından Rubin Kazan\'ı çalıştırdığını aktaran Bilyaletdinov, Gökdeniz Karadeniz\'in gördüğü en profesyonel oyunculardan biri olduğunu kaydetti. Eski milli oyuncu Gökdeniz Karadeniz\'in işine aşık olduğunu anlatan Bilyaletdinov, \"O çok büyük bir profesyonel, futbolu gerçekten çok seviyor. Onunla çalışmaktan çok mutluydum. O beni çok iyi anlıyordu, takımdan ve ondan ne istediğimi biliyordu. Bunun sayesinde futbol yaşamını daha da uzattı. Şimdi 38 yaşında. Bir iki gün yanlış olabilir ama 11 Ocak\'ta doğum günüydü. Kutlayabilirsiniz. Bizim yardımlarımız ve kendi işine sahip çıkmasından dolayı şu anda 38 yaşında olmasına rağmen oynuyor\" diye konuştu.



\'KHABAROVSK\'TA SICAKLIK EKSİ 15 DERECE\'



1999 yılından bu yana ikinci yarı hazırlıkları için Antalya\'ya geldiklerini anlatan Rinat Bilyaketdinov, ilk geldikleri zaman bu kadar tesis olmadığını ve o zamanlar Lara\'da kaldıklarını ve polis akademisinin sahasını kullandıklarını söyledi. Hazırlık yapmak için bu dönemde en ideal yerin Antalya olduğunu vurgulayan Rinat Bilyaletdinov, \"Khabarovsk\'ta şu anda hava sıcaklığı eksi 15 derece civarında ve her yer kar. Burada ise yağışlı olmasına rağmen, çok iyi ve tam antrenman yapacak bir hava var. Kaldığımız otelin imkanları çok iyi. Biz de burada takımımızı en iyi şekilde ikinci devreye hazırlayacağız\" dedi.

