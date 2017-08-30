(Görüntülü Haber)Plajda insanlardan dev Türk bayrağı oluşturuldu

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü Kumburnu Plajı\'nda dağıtılan kırmızı ve beyaz tişörtleri giyen yerli ve yabancı tatilciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle 500 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturdu. Bayrak Ölüdeniz manzarası eşliğinde havadan görüntülendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV) ile Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü tarafından Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Kumburnu Plajı\'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Organizasyon kapsamında plajda denize girip güneşlenen tatilci ve turistlere, kırmızı beyaz tişörtler dağıtıldı. Yaklaşık 200 kişi plajda önceden çizimi yapılan noktalarda durarak, 500 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı oluşturdu. Dev bayrak muhteşem Ölüdeniz manzarası eşliğinde havadan görüntülendi. Daha sonra dalgıç ekibi tarafından 20 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı, Ölüdeniz\'in turkuaz mavisi denizinde, su altına indirdi. \'KATKIDA BULUNMAKTAN ONUR DUYDUM\' Tişört giyerek Türk bayrağının oluşturulmasına katkıda bulunan Rus tatilci Anna Zadoroshna, etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu söyledi. Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini anlatan Zadoroshna, Ölüdeniz\'de tatil yapmanın muhteşem olduğunu kaydetti. Kumburnu İşletme Müdürü Halil Gören, Türk bayrağı organizasyonu için önceden hazırlık yapmadıklarını belirtti. Etkinliği duyan tatilci ve turistlerin yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Gören, \"Türk bayrağı oluşturmak için önceden hazırlık yapmaya gerek yok. 15 dakikalık bir duyuru ile böyle bir kalabalık yakaladık. Bir gün önceden duyuru yapılsa burada eminim 20 bin kişi olurdu\" dedi. \'ÜLKEMİZ İLELEBET YAŞAYACAK\' Bayrağın Ölüdeniz manzarasıyla muhteşem bir görüntü oluşturduğunu belirten Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit şunları söyledi: \"Bu muhteşem görüntü al bayrağımızın güzelliğinden kaynaklanıyor. Önceki gün Malazgirt Zaferi\'nin yıldönümü kutlandı. Güzel yurdumuz devamlı tehdit altında. Ancak ne kadar tehdit altında olursa olsun Türk milleti hiçbir zaman dışarıdan ve içeriden gelen düşmanlara karşı pabuç bırakmayacaktır. Ülkemiz ilelebet yaşayacaktır.\"