(Görüntülü Haber)Parisliler Lady Diana’yı ölümünün 20.yılında unutmadı

Gülten Özbey, Paris, 1 Eylül, (DHA)- Parisliler dünyanın hayranlık duyduğu ve Paris’te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana’yı ölümünün 20.yılında unutmadı. Paris Alma köprüsü yakınında Alma tünelinin üst kısmında yer alan altın renkli alev statüsünün çevresi Prenses Diana\'nın resimleri ile donatıldı, çiçek bahçesine dönüştürüldü. Paris’te yaşayanlar, turistler prenses için yazdıkları notları, şiirleri, resimleri hayatını kaybettiği tünelin üstünde yer alan ve Diana anıtına dönüşen yeri ziyaret ederek onu unutmadıklarını gösterdiler. Prenses Diana\'nın ölümünden yirmi yıl sonra Özgürk Alevi, hayranları için her zaman bir ziyaret yeri olmuştur. Alma köprüsü (Pont de l\'Alma) yakınlarında kurulan anıtın ise prensesin ölümüyle hiçbir ilgisi yok. 31 Ağustos 1997\'de Paris\'te bir anıt kendiliğinden bir anma yerine dönüştü. Lady Diana\'nın ölüm yıldönümünde, Prenses Diana\'nın trafik kazasında öldüğü Alma tüneline birkaç adım mesafede ki Özgürlük Alevi onu sevenlerin Lady Di için bıraktığı çiçeklerle kaplandı. Yirmi yıl sonra bile bu anıt her zaman Lady Diana\'yı sevenler için bir ziyaret yeri olarak kaldı. \"Prenses Diana\'ya Hatıra niteliğinde\" olan bu nokta yani “Özgürlük Alevi” anıtı 1987\'de prensesin ölümünden on yıl önce Alma Köprüsü yakınlarında kuruldu. Fransa-Amerika dostluğunu kutlamak için bir hediye Altın renkli bakır anıt aslında New York\'ta Özgürlük Anıtı tarafından taşınan alevin gerçek boyutlu kopyası. Anıt, uluslararası Herald Tribün\'ün sunduğu bir armağan ve Fransız ve Amerikan halkları arasındaki dostluğu sembolize ediyor. Lady Diana, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek İngiliz kraliyet ailesine girmiş, sonrasında Prens Charles’dan boşanmıştı. Lady Di 31 Ağustos 1997\'de Paris\'te korkunç bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Prenses Diana Sevgilisi Dodi Al Fayed ile birlikte yaptıkları tatilde paparazzilerden sıkılarak Paris Ritz Otel\'e gelmişti. Lady Diana ve Dodi, otelden araba ile yola çıkmış ancak kendilerini takip eden paparazzilerden kaçarken Alma tünelinde kaza yapmıştı. Kazada Diana, Dodi ve şoför hayatını kaybetmişti. Kazadan canlı kurtarılan Diana\'nın koruması, kazadan sonra tanık koruma programı ile gizlenmiş ve ondan da bir daha haber alınmamıştı.Kaza haberinin duyulması, Diana\'nın bir suikaste kurban gittiği iddiaları konuşulmuştu.