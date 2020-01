(Görüntülü Haber)(Özel) Polis tarafından stattan çıkarılan taraftar DHA'ya konuştu

OLGUCAN KALKAN, İSTANBUL,(DHA) Halit Yeniaras: \"Amacımız, Anadolu\'daki forması olmayan köy çocuklarına forma alarak hem onları sevindirmek, hem de bir mesaj vermekti\" \"\'Çocuklar sevinsin, her şey çocuklar için, Fenerbahçe için\', diyen bir insan herhalde statta infial yaratmayacaktır\" Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Anadolu\'daki okullar için yardım toplayan ve maç bitiminde de gözaltına alınan Fenerbahçe taraftarı Halit Yeniaras, yaşananlarla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Anadolu\'daki çocuklar için arkadaşlarıyla birlikte bir kampanya başlattıklarını söyleyen Halit Yeniaras, \"Ben Fenerbahçe aşığı biriyim. Ben Avrupa\'da olsun, ligde olsun, farklı görsel ve plastik makyaj ile maçlara gidiyorum. Bu sayede dikkat çekmeye başladım. Taraftarların, özellikle de küçük yaştaki çocukların, gençlerin samimiyetini kazandım. Arkadaşlarımızla gittiğimiz her derbide yüzlerce kişi, kadın, erkek, çocuk, büyük küçük \'Aras ağabey bir fotoğraf, selfie çekelim\' diyor. En son Beşiktaş maçından önce şöyle bir durum yaşadık. Arkadaşlarımızla dedik ki kendi aramızda, biz yine fotoğraf, selfie çekelim ama bir kumbaramız olsun, fotoğraf başı 1 TL alalım ve topladığımız parayla Anadolu\'daki forması olmayan köy çocuklarına forma alalım. Hem onları sevindirelim, hem de bir mesaj verelim. Belki diğer takımların taraftarlarının da böyle bir şeye ön ayak olmalarına sebep oluruz diye düşündük. Maçtan önce bunu paylaştık ve çok güzel tepkiler aldık. Kıbrıs dahil Türkiye\'nin dört bir yanından akıl almaz bir destek geldi. Formalar, hediyeler, kırtasiye malzemeleri gönderdiler. Yaklaşık 2 bin 200 liraya yakın gelen topladığımız para var. 16 tane de formamız var. Bugün mesela Van\'a 2 tane, Gaziantep\'e 3 tane forma yolladık. Kargo makbuzlarımız var. Yarın Muş\'taki bir okulumuza 20 tane forma arkadaşlarım yollayacak. Bunun sevincini yaşıyoruz. Diğer takım taraftarları da dahil bir çok yerden çok olumlu, güzel tepkiler aldık. Bunu da sosyal medya hesabımdan gururla paylaştım zaten\" diye konuştu. \"ÇOCUKLAR SEVİNSİN, HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN, FENERBAHÇE İÇİN DİYEN BİR İNSAN HER HALDE STATTA İNFİAL YARATMAYACAKTIR\" Maç gününde başından geçen üzücü olayı anlatan Yeniaras, \"Maç günü beni çok üzen bir olay yaşadım. Ben bırakın maçı, hayatımda bile ağzıma küfür almamış bir insanım. Sosyal medyada yaptığım canlı yayınlarda çocuklar küfür eden canlı yayını bıraksın diyen bir insanım. Bırakın taşkınlık yapmayı, küfürden bahsediyorum. Daha önce verdiğim demeçte de şöyle bir şey söylemiştim. Tribün dostluğu olsun, herkes yan yana otursun. Her şey çocuklar için dedim. Bu düşüncede bir insan yaşanan bir olaydan dolayı, farklı mecralarda neredeyse linç kampanyası başlatıldı. Dolayısıyla çocukların ailelerinden sorular da gelmeye başladı. Olayı kısaca şöyle anlatayım; maç bitti, düdük çaldı. Herkes de biliyor ki bunu maç bitmeden önce 10 dakika kalan görevliler ayağa kalkar. Yani maç esnasında, maç bitmeden sahaya girmek imkansızdır. Çünkü etten bir duvar oluyor. Maç devam ederken, araya girebilirler, bir anlık dalgınlıktan faydalanarak. Ben derbinin getirdiği sevinçle zaten çok güzel bir gün geçirdim, yayıncı kuruluş saat 12\'den 5\'e kadar makyaj yapılma aşamasından, Kadıköy\'e gidene kadar 6 saat bizim yanımızda oldu. Kulüp televizyonuna da açıklama yaptık, tribünlere barış gelsin, çocukların formasını çıkarmasınlar diye, demeçlerde bulunduk. Maç bitti, Beşiktaşlı oyuncular, kendi seyircilerinin önüne selamlamaya gitti. Bizim oyuncularımız da önde Josef de Souza olmak üzere bizim tarafa gelmeye başladılar. Ben önümdeki bariyerin arkasına geçtim, ama önümde polisler var, saha içerisine girmedim. Bir elim de hala bariyerde, amacım Josef\'i maçın coşkusuyla yanımıza çağırmak. O sevinci, o anı paylaşmak. O esnada karşımdaki emniyet mensubu, sahaya gireceğimi düşündü. Beni önce geri itti. Sonra sen içeri gel dedi. Arkadan beni çektiler. Ben de refleksle kendimi korumak amacıyla bariyerlerden tutundum. Ağzımdan ne bir kelime küfür, ne argo bir söz çıkmıştır. Söylediğim tek şey bu hareket size yakışıyor mu? Ben terörist miyim? Derken komiserleri geldi, alın bunu dediler. Gece 3\'e kadar Spor Şube\'de misafir edildim. 6222\'ye tabi tutuldum. Yarın savcılığına gideceğim, sayın savcıya olayı anlatacağım. Yani maç esnasında değil maç bittikten sonra şu sebepten dolayı diye, umarım beni anlayacaktır. Umarım bana hak verecektir. Şu yaptığımız olayı, çocuklar sevinsin, her şey çocuklar için, Fenerbahçe için diyen bir insan herhalde statta infial yaratmayacaktır. Şimdiye kadar yüzlerce maça gittim, çok şükür sicilim tertemiz. Sporu seviyorum, çocukları seviyorum. Geçtiğimiz sene İzmit\'te trafik kazasında bacağını kaybeden Beşiktaşlı bir taraftara, çocuğumuza yine ben kendi tanıdıklarım arasında yardım topladım. Ben insanları, çocukları, sporu seviyorum. Lütfen sayın savcım buradan size ulaşmaya çalışıyorum. Sevgili basın organları, suçluluğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Lütfen insanların iyi yanlarını görmeye çalışın. Yaptığı şeyleri görmeye çalışın. Bize destek olun\" açıklamasında bulundu.