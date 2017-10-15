(Görüntülü Haber)(ÖZEL)- Görme engelli eşi ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı

Sivas - (ÖZEL)- Görme engelli eşi ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)SİVAS\'ta iddiaya göre 23 yaşındaki Güner Y.K., geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini büyük ölçüde yitiren kocasını ve 2\'si öz 1\'i üvey 3 çocuğunu bırakıp sosyal medyadan bulduğu Muş\'ta yaşayan sevgilisine kaçtı. Çocukları ile çaresiz kalan Emrah K., eşine evine geri dönme çağrısı yaptı. Sivas\'ta yol yapım işçisi olarak çalışan Emrah K. 2010 yılında yabancı uyruklu bir kadın ile evlendi. Bu evlilikten 6 yaşında Talih adını verdiği bir oğlu oldu. Daha sonra eşinden boşanan Emrah K. 2013 yılında görücü usulüyle Güner Y.K. ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden 3 yaşındaki Ensar ile 2 yaşındaki Rıfat adlı iki oğulları oldu. Göz tansiyonu rahatsızlığı oluşan Emrah K. yapılan tedaviye rağmen görme yetisini büyük oranda kaybetti. Yüzde 80 görme engelli olan Emrah K., malulen emekli oldu. Bağlama çalmayı öğrenen Emrah K., eşi ve çocuklarıyla yaşamını yardımlarla sürdürmeye başladı. Bir yandan da görme yetisini büyük oranda yeniden kazandıracak olan kornea nakli için girişimlere başladı. Bu sırada 4 yıllık eşi Güner Y.K., iddiaya göre 1.5 ay önce İstanbul\'daki halasının ameliyat olacağını ileri sürerek eşinden izin alıp evden ayrıldı. İstanbul\'da iki gün kaldıktan sonra ayrılan Güner Y.K. Sivas\'a dönmedi. Eve geri dönmeyen Güner Y.K.\'dan haber alamayan Emrah K. telefon kayıtlarından eşinin M.B. isimli bir erkekle görüştüğünü belirledi. Genç kadının sosyal medyadan tanışıp yaklaşık 1 yıl görüştüğü Muş ilinde koruculuk yapan M.B.\'nin yanına kaçtığı tespit edildi. İSTANBUL\'A GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ Eşinin kendisinin görme engelli olmasından yararlandığını ileri süren Emrah K. \"Eşimin İstanbul\'da halası var. Ameliyat olacaktı halası. \'Onun yanına gidiyorum\' diyerek gitti. Sonra halası ameliyat olduktan sonra aradım ve çocukların perişan olduğunu, bir an önce dönmesi gerektiğini söyledim. Bana bir kaç gün sonra geleceğini söyledi. Bir gün sonra beni gizli bir numaradan aradı. \'Telefonumu kaybettim, beni merak etme\' dedi. Niye gizli numaradan aradığını sorunca da beni tersledi. Eniştesinin yanına gideceğini söyledi. Ancak ertesi gün eniştesi beni arayarak kendisine ulaşamadıklarını söyledi. Onlar aynı gün Sivas\'a dönmesi için otogara bıraktıklarını ifade ettiler ama eve gelmedi\" dedi. \'ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM\' Geri dönmeyince eşinin başına bir şey gelmiş olabileceği düşüncesiyle arayışa girdiğini ifade eden Emrah K., \"Kullandığı telefon hattı benim adıma kayıtlıydı. Müşteri hizmetlerinden telefon dökümlerini istedim. Orada bir numara dikkatimi çekti. Uygunsuz saatlerde sık sık görüşmeler yaptığını fark ettim. Bu numara üzerine yoğunlaştık ve Muş\'ta yaşayan M.B. isimli bir erkek olduğunu öğrendik. İstanbul\'dan onun yanına gittiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarından yazışmalarını bulduk. Bu adama bir yıl boyunca yalan yanlış bilgiler vermiş. Ona işkence yaptığımı söylemiş, çocuğunun olmadığını söylemiş. Konuştuğu adam da 20-25 yaşlarında. O da buna sahip çıkacağını söyleyerek kandırmış. Arayıp kendilerine ulaştık ama ölüm tehdidi ile karşılaştık. Savcılığa şikayette bulundum\" diye konuştu. \'EVİNE DÖN\' ÇAĞRISI Eşinin kendisini ve çocuklarını bırakıp başkasına kaçmasının şokunu yaşadığını belirten Emrah K., \"Ben yine de kendisine ulaşıp evine ve çocuklarının başına dönmesini istedim. Ama geri dönmek istemediğini söyledi. Oysa çocuklarına çok düşkündü. Bu olay ortaya çıkınca kendi ailesi de eşimi reddetti. Ama ben yine de çocukları için evine dönmesini istiyorum. Bu adamlar kandırıyor onu. Muş\'ta da kaçtığı adamın ailesiyle sorun yaşayınca tekrar İstanbul\'a gitmiş Son 15-20 gündür de İstanbul\'daymış. Bu olaylar ortaya çıktığı için gittiği hiç kimse evinde tutmak istemiyor\" ifadelerini kullandı. İki çocuğuna yakınlarının yardımı ile bakmaya çalıştığını söyleyen Emrah K. zor urumda olduğunu söyledi.