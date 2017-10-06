T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber)(ÖZEL) Galatasaray Odeabank'ın genç oyuncusu Ege Arar: "Bu sene daha çok sorumluluk almak istiyorum"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) "Hep beraber elimizi taşın altına koymak istiyoruz" "Milli Takım formasını giyebilmek büyük bir gurur" "Yeni bir organizasyonun dezavantajları ve avantajları olacaktır" Galatasaray Odeabank'ın genç oyu

06 Ekim 2017 13:47

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) \"Hep beraber elimizi taşın altına koymak istiyoruz\" \"Milli Takım formasını giyebilmek büyük bir gurur\" \"Yeni bir organizasyonun dezavantajları ve avantajları olacaktır\" Galatasaray Odeabank\'ın genç oyuncusu Ege Arar, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonlarda kısıtlı süreleri olduğunu söyleyen Ege, \"Geçtiğimiz senelerde kısıtlı süreler aldım, ben de bunları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bu sene daha çok sorumluluk almak istiyorum. Hep berabere, elimizin taşın altına koymak istiyoruz, Galatasaray\'ı çok iyi yerlere çıkartmak istiyoruz. Umarım başarılı oluruz\" diye konuştu. Takımın yeni koçu Erman Kunter hakkında konuşan genç oyuncu, \"Erman Kunter\'le belli konuşmalarımız oldu. Onun benden ne istediğini, benim ona ne verebileceğimi en iyi şekilde konuştuk\" dedi. \"YENİ BİR ORGANİZASYONUN DEZAVANTAJLARI VE AVANTAJLARI OLACAKTIR\" Takımda uzun süredir koçluk görevi yapan Ergin Ataman ve kaptan Sinan Güler\'in takımdan ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Ege Arar, \"Her takımda değişimler olabiliyor. Yeni bir organizasyon, yeni bir koç, 9 yeni oyuncu, yeni bir salon. Tabii ki hem dezavantajlar, hem avantajlar olacaktır. Ama Hem oyuncu kadromuz, hem teknik kadromuz özveriyle bu adaptasyon sürecini kapatmak istiyor. En iyi şekilde cumartesi günü oynayacağımız maça hazırlanıyoruz\" diye konuştu. \"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYEBİLMEK BÜYÜK BİR GURUR\" Son olarak Milli Takım\'daki yeni yapılanma hakkındaki görüşlerini bildiren Ege, \"Milli Takım bir geçiş sürecinde. Genç oyuncular devrede. Bu yaz düzenlenen Eurobasket\'te de bu şekildeydi. Ben de aday kadrodaydım, daha sonra çıkartıldım. Ben de en iyi şekilde oraya adapte olmak istiyorum, Milli Takım forması giymek büyük bir gurur. Milli Takım için en iyi şekilde mücadele vermek istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ata SELÇUKSerhan TÜRKDHATakımOdeabankEge Arar Doğan Haber Ajansı DHAGeçtiğimizEgeBuHepGalatasarayUmarımTakımınErman KunterKunterOnunBİR ORGANİZASYONUN DEZAVANTAJLARI VE AVANTAJLARI OLACAKTIR" TakımdaErgin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24