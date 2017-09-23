(Görüntülü Haber)Otomobil önce motosiklete, ardından turist çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde otomobil, önce motosiklete ardından da yaya geçidinden karşıya geçen Rus çifte çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı\'nda henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, Serdar Büyük yönetimindeki 07 LER 67 plakalı motosiklete, ardından da yaya geçidinden geçmek isteyen Rus turist 63 yaşındaki Tatiana Polyanskikh ile eşi 65 yaşındaki İvan Polyanskikh\'e çartı. Otomobil sürücüsü kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Tatiana Polyanskikh, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirirken, İvan Polyanskikh\'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve aracın kaza sırasında kopan parçalarından yola çıkarak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.