(Görüntülü Haber) Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı; polis defalarca ateş açarak durdurdu (2)

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) Başakşehir\'de otomobillerden hırsızlık yaptığı belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.





Başakşehir\'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Camını kırdıkları aracın gösterge panelini çaldığı belirlen şüpheliler polis tarafından farkedilince kaçmaya başladı.



Şüpheliler çalıntı olan araçla kaçmaya çalışırken ara sokakta sıkıştırıldı





ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR



Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca ve yolu kesen polis araçlarına çarpan şüpheliler kaçmak için uzun süre uğraştı. Şüpheliler kaldırımda da ilerlemeyi başaramayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı.





POLİS ATEŞ AÇTI



Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı. Yaşanan olay sırasında bir polis memuru elinden yaralandı.



Gözaltına alınan K.D. (32)\'nin 8 ayrı suçtan, A.D. (29)\'nin ise 14 suçtan sabıkası ve hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları aracı da 2 Şubat\'ta Esenyurt\'ta çaldığı tespit edildi.





BÜYÜK KORKU YAŞADILAR



Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor. Olayı anlatan bir mahalle sakini kadın , \"Sesleri duyduk, oğlum \'eğil\' dedi yere eğildik. Eğildikten sonra bekledik biraz. Oğlum \'Herhalde hırsız yakaladılar\' dedi. Çok silah sesi duyduk. Araçlar hasar görmüştü\" diye konuştu.