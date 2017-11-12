(Görüntülü Haber)Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA, (Tekirdağ)(DHA)TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki Sibel Düzgen\'e yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşadığı İstanbul\'dan ailesinin yanına tatile gelen Sibel Düzgen, Malkara\'nın Çimendere Mahallesi\'nde sabaha karşı yolcu otobüsünden inip, yolun karşısına geçmek istedi. Çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen yolun karşısına geçmek isteyen Düzgen\'e İzmir-İstanbul seferini yapan Galip Yıldız\'ın kullandığı 16 ES 966 plakalı otobüs çarptı. Ağır yaralanan Düzgen, ambulansa Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Düzgen\'in olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.. İKİNCİ KAZA Kazanın yaşandığı Malkara-Tekirdağ karayolu 20 dakika kadar ulaşıma kapandıktan sonra tek şerit olan yolda 48 yaşındaki Salim Görev, kullandığı otomobille park halindeki bir TIR\'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken polis, alkollü olduğunu belirlediği Salih Görev\'e işlem yaptı.