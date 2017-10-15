(Görüntülü Haber)Okullarının yıkılmasını protesto etmek için eylem yaptılar

Özgür EREN İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ Kent Konseyi üyeleri ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi öğrenci velileri okullarının yıkılmasını protesto etmek için okulun önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şişli Endüstri Meslek Lisesinin yıkılacağını söyleyen Şişli Kent Konseyi üyesi bir grup ve okulun öğrenci velileri saat 13.00 da okullarının yıkılmasını protesto etmek için okul önünde toplandı. Ellerinde \'Bir okulu yıkmak bir ilçeyi yıkmaktır\' yazılı dövizler bulunan kalabalık adına basın açıklaması yapan Şişli Kent Konseyi Başkanı Ali Yavuz Meriç; \"Sultan Beyazıt döneminden beri okul olarak ayakta kalan Şişli Endüstri Meslek Lisesi\'nin Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Taşyapı şirketinin üzerinde olması , Vakfın kat karşılığı Taşyapı\'ya verilerek inşaat sözleşmesinin imzalanması acıdır. Şehir plancıları tarafından da dava edilen Şişli Endüstri Meslek Lisesi arazisinin gelgitleri devam ederken, nihai karar verilmemişken bu neyin acelesidir. 60 dönümlük arazinin planlaması yapılırken 17 dönümlük kısmına 6000 öğrencinin sığdırılması, geri kalan 43 dönüme AVM, rezidans yapılmasıyla ilgili imar değişikliği onaylanmıştır\' dedi. Meriç açıklamasına şöyle devam etti: \'6000\'e yakın öğrencisiyle, Türkiye\'nin köklü ve modern teknik meslek lisesinin yıkılmasına göz yummak onurumuza dokunmaktadır. Bölgenin en geniş yeşil alanına sahip okulumuzun yerine yapılacak binalar neyin fiziksel iyileştirmesi olacaktır. Öğrencilerin 15-20 yaş aralığında olması, ortaokullara dağılması, çocuk-genç psikolojisi olarak nasıl düşünülemez? 6000 genç ve aileleriyle hesaplarsak 20000 nüfusu beton binalar için nasıl çaresiz bırakır\' diye konuştu. basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.