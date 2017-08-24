T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Odun yardımı ile kandırıp, bileziklerini gasp ettiler

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, belediyeden geldiklerini, odun ve gıda yardımı yaptıklarını söyleyen 3 kişi, 80 yaşındaki Sultan Akbulut'u kandırdı

24 Ağustos 2017 14:49

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, belediyeden geldiklerini, odun ve gıda yardımı yaptıklarını söyleyen 3 kişi, 80 yaşındaki Sultan Akbulut\'u kandırdı. 2 kucak dolusu odunu evin duvarının kenarına bırakan şüpheliler, Sultan Akbulut\'un kolundaki 4 altın bileziği gasp etti. Körfez Hereke Kışladüzü Mahallesi Çınarlı Caddesi\'nde oturan Sultan Akbulut, dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde bulunduğu sırada bir kamyonet geldi. 3 kişi, Sultan Akbulut\'a belediyeden geldiklerini odun ve gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Bir kişi kamyonette bulunurken, 2 kişi ise kucaklarına aldıkları odunları Sultan Akbulut\'un gösterdiği yere bıraktı. Kucaklarındaki odunları evin duvarının kenarına bırakan 2 kişi daha sonra Sultan Akbulut\'un kolundaki 4 altın bileziği gasp etti. Akbulut\'un çığlıklarını duyan komşuları koşarak gelirken, bu sırada 3 kişi geldikleri kamyonetle kaçtı. Sultan Akbulut\'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nabi YAZICIKÖRFEZ Kocaeli DHAKOCAELİ KörfezSultan AkbulutKörfez Hereke Kışladüzü MahallesiCaddesiBirKucaklarındakiAkbulut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24