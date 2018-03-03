(Görüntülü Haber)Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası başladı

Mithat ABAKAN- Ercan ATA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 25\'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası müsabakaları başladı. Türk judosunun kurucularından Nazım Canca adına geleneksel olarak 25 yıldır düzenlenen şampiyonaya 23 ülkeden 142 kadın, 223 erkek olmak üzere toplam 365 sporcu katılıyor. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 40, 44, 48 ve 52 kilo, erkekler 50, 55, 60 ve 66 kilolarda karşılaşmaları yapılıyor. Adına turnuva düzenlenen Nazım Canca\'nın Türkiye\'de 1950\'lerde başlattığı judo sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Nazım Canca adına 1993 yılında düzenlenen ilk turnuvaya kendisinin de katıldığını ifade eden Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"İlk uluslararası maçım benim Nazım Canca\'ydı. Şimdi bu organizasyonu yöneten insan olarak hem federasyonu yöneten insan olarak ağabeylerimizden aldığımız feyizle bu çocuklarımızın geleceği, yani geçen yıl ki ümitlerdeki başarımız bu çocuklardandı. Yine aynı çocuklar aynı kategorilerde başarılarını daha üstüne koyarak geliştirecekler\" dedi. \"DAHA İYİ OLABİLİRDİ AMA SAVAŞTAYIZ\" Manavgat\'ta güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını aktaran Huysuz, \"Belki daha da iyi olabilirdi, daha da güzel olabilir. Ama tabi ki şartlar dolayısıyla bazı zorluklar var. Ülkemizin dışarıya dönük baktığın zaman sonuçta bir savaştayız. Buradan da şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Afrin\'de gerçekten büyük bir savaş veriyoruz. Onları orada izlerken onur ve gurur duyuyoruz. Biz de burada o mücadeleyi veriyoruz. Biz de çocuklarımıza burada mücadele verirken o bayrak aşkı için veriyoruz\" diye konuştu. HEDEF GENÇLİK OLİMPİYATLARI Federasyon olarak hedeflerinin Türk judosunu ileriye taşımak olduğunu aktaran Başkan Sezer Huysuz, \"Türk judosu güzel bir yerlere gelecek. Bu yaş kategorisi bizim için önemli. Bu yıl onların hedefi, Avrupa Şampiyonası; akabinde de alınacak puanlarla da Arjantin\'de yapılacak olan gençlik olimpiyatları. Bu da bizim için önemli. Judo olarak gençlik olimpiyatlarına 2 kişiyle kota alabiliyoruz\" dedi. NATIK CANCA: \"BUGÜN ÇOK MUTLUYUM\" Karşılaşmaları izlemeye gelen Nazım Canca\'nın oğlu emekli emniyet müdürü Natık Canca da böyle bir ortamdan mutlu olduğunu söyledi. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz\'la birlikte açıklamalarda bulunan Natık Canca, \"Şu anda onun ruhu burada, ben öyle görüyorum. Herhalde çok büyük bir mutluluk duyuyor, çünkü judo sporunun Türkiye\'de başlaması, yayılması için büyük emekler sarf etti. Biz de onun o dönemler birer neferiydik. Ondan bayrağı aldık bugünlere getirdik ve ben bugün çok mutluyum. Buraya geldim, bu organizasyonu şöyle gözden geçirdiğim zaman Sezer başkana teşekkür ettim\" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Afiş görüntüsü - Natık Canca\'nın tribüne gelişi - Tribünlerden detaylar - Judo karşılaşmalarından detay - RÖP. Natık Canca - RÖP. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz - Detay görüntüler