(Görüntülü Haber)MUHASEBECİ OLARAK BAŞLADIĞI OTO LASTİKÇİNİN PATRONU OLDU

(Haber- Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)AYDIN\'ın Efeler ilçesinde oto lastikçilik yapan 37 yaşındaki Deniz Işık, muhasebeci olarak girdiği mesleği sevince azimle çalışarak patron oldu. Lastikçiliğin erkek işi olduğuna dikkat çeken Işık, müşterilerin işletmeye gelince karşılarında bir kadın görünce şaşırdıklarını söyledi. Liseyi 19 yıl önce bitirdikten sonra bir oto lastikçi firmasında muhasebeci olarak işe başlayan Deniz Işık, bu işi sevince sırasıyla işin pazarlamasını yaptı, ardından da oto lastiği satışı yaptığı işyerini açarak işinin patronu ve Aydın\'ın \'Oto Lastikçi Kadın Efe\'si oldu. Güç gerektiren oto lastik değişimini adeta bir erkek gibi söküp takarak işin ustası olduğunu gösterdi. 4 yıldan beri hizmet verdiği işyerinde, iki de erkek oto lastik ustasına iş verdi. KENDİME GÜVENİYORUM Sektörde erkekler kadar kendine güvendiğini ifade eden Deniz Işık, işe 1999 yılında bir lastik firmasında muhasebeci olarak başladığını, lastik sektörünün bir kadın için çok farklı olmasına rağmen çok hoşuma gittiğini belirterek, Daha sonra lastik satış ve pazarlamasını yapmaya başladım. 2014 yılında burada kendi işletmemi açtım. Lastik sektörü genelde erkeklerin çalıştığı bir iştir. Dıştan bakarsanız aslında çok zor bir meslektir. Ben bir kadın olarak bu işi çok iyi yaptığımı düşünüyorum. İşyerimde lastik sökme takma ve balans ayarı yapmayı da öğrendim. Bu sektörde de kadınların bu işi yaptığını herkesin görmesini istedim. Kendime güveniyorum, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok dedi. GÖREN TAKDİR EDİYOR Görenlerin kendisini takdir ettiğini anlatan Deniz Işık, Müşteriler buraya geldiklerinde bir kadını karşılarında gördükleri zaman çok şaşırıyorlar. Bana \'Helal olsun Deniz Hanım siz bu işi yapıyorsunuz\' diyorlar dedi. Bir kadın olarak her zaman çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini belirten Işık, kadınların sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde, yılda bir gün değil, her gün düşünülmesinden yana olduğunu ifade etti. Işık, Kadına her zaman değer verilmelidir. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diye konuştu.