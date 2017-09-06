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(Görüntülü Haber)Muğla'da orman yangını

    Yaşar ANTER/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı

06 Eylül 2017 18:39

 

 

Yaşar ANTER/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere, havadan ve karadan müdahele sürüyor.

Muğla\'nın Menteşe ilçesinin kırsal Dağpınar Mahallesi Zeytinköy Mahallesi\'ndeki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 4 amfibik uçak, 7 söndürme helikopteri, 37 arazöz, 2 dozer sevk edildi. Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerlerken tedbir amacıyla Zeykinköy Mahallesi\'ndeki evler ve hayvan damları boşaltılmaya başlandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, köylüler de söndürme çalışmalarına kazma küreklerle destek veriyor.

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