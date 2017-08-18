(Görüntülü Haber)Minibüs dereye uçtu: Baba öldü, oğlu yaralı

Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Eleşkirt ilçesinde, dereye uçan minibüsün sürücüsü 57 yayındaki Sedat Sayraç yaşamını yitiridi, oğlu 25 yaşındaki Emrah Özgür Sayraç yaralandı. Kaza, Ağrı- Erzurum karayolu Eleşkirt çıkışında meydana geldi. Erzurum istikametine doğru seyir halinde olan Sedat Sayraç yönetimindeki 36 SA 723 plakalı minibüs, yağmurda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle az miktarda su bulunan duruya uçtu. Sedat Sayraç olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Emrah Özgür Sayraç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eleşkirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağrı\'ya sevk edilen Emrah Özgür Sayraç\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrendildi. Görgü tanığı TIR sürücüsü Şakir Karatay, yolun yağmur nedeniyle kaygan olduğunu belirterek, \" \"Minibüs, beni geçti. Sonra fren mi tutmadı nasıl olduysa direksiyon hakimiyetini sağlayamadı kaydı. Kaza yerine gitmeden 112\'yi aradım. Ambulans hemen geldi, yaralıyı aldı\" dedi.