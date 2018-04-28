(Görüntülü Haber)Meslek lisesinde gelin alma töreni

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 4 yıl önce evlenen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünleri yapılamayan, servis minibüsü sürücüsü Hasan Ertogan (31) ile eşi Sefiye Ertogan\'ın (23) dileğini gerçeğe dönüştürdü. Hasan Ertogan, gelini liseden törenle alarak düğün salonuna götürdü ve 1 çocuk sahibi çift burada yarım kalan hayallerine kavuştu. Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü\'nün \'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor\' projesi kapsamında, Hasan-Safiye Ertogan çiftinin düğünlerini yaptı. Çift gelinlik ve damatlık giyerken, ilk olarak lisede gelin alma töreni düzenlendi. Hasan Ertogan, gelini liseden törenle çıkardı. Gelin ve damat dua edilerek okuldan düğün salonuna uğurlandı. Oluşturulan konvoyla Atılgan Düğün Salonu\'nun önüne gelen Ertogan çifti beyaz güvercinleri havaya uçurdu. Daha sonra alkışlar eşliğinde salona giren çift burada dans etti. Faruk Efe (2) adında bir çocukları olan Ertogan çifti, davetlilerle birlikte eğlenerek mutlu günü kutladı. Hasan Ertogan, 4 yıl önce eşi Safiye Ertogan\'ı kaçırıp nikâh kıydıklarını ancak maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadıklarını söyledi. Safiye Ertogan da çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Gelinlik giymek hayalim vardı. Çok heyecanlıyım. Hayallerimin ve dileklerimin gerçekleştiğine inanamıyorum\" dedi. Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Dedeoğlu da sponsorların desteğiyle düğün salonunu kiraladıklarını, damatlık ve gelinlik alındığını, gelin ve yakınlarının saçlarının ise öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi. Düğüne katılan Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de \"Mesleki eğitim toplumun lokomotifidir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir çiftin hayalini gerçekleştirdi\" dedi. FOTOĞRAFLI