T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Mersin'de karton fabrikasında yangın

MERSİN'de bir karton fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi zarara neden oldu

24 Eylül 2017 12:23

MERSİN\'de bir karton fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi zarara neden oldu. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki (MTSOB) bir karton fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılıp, fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ylaklaşık 2 saat süren uzun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Uzman itfaiye erleri, büyük çapta maddi zararar neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİNMersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi MTSOBAlevlerEkiplerinUzman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24