(Görüntülü Haber)Mardin'de şehit aileleri yararına ilk kez müzayede düzenlendi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN\'de, Altın Kalpler Derneği\'nce ilk kez düzenlenen müzayedeyle şehit çocukları için özel bir yardım programı gerçekleştirildi. Altın Kalpler Derneği Başkanı Şenay Dağlı, \"Şehitlerimizin ailelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak, vatandaşlık görevimizdir. Sokakları dar, gönlü zengin, toprağı bereketli, uğurlu Mardin\'imizin bize de uğurlu geleceğini düşünerek, startımızı buradan veriyoruz\" dedi. Şehit çocukları için düzenlenen programa, Sultan II. Abdülhamid\'in soyundan gelen Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars da katıldı. Eski bakanlardan Halit Dağlı\'nın eşi Şenay Dağlı öncülüğünde kurulan Altın Kalpler Gönüllü Yardım Derneği\'nin Mardin\'deki programına, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman ile Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars olmak üzere iş ve sanat camiasından da çok sayıda ünlü isim katıldı. Müzayedeyle başlayan gece, canlı müzik performansıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Dağlı, tüm katılımcılara teşekkür ederek, şunları söyledi: \"Şehitlerimizin ailelerine bir nebze de olsa katkıda bulunmak, vatandaşlık görevimizdir. Sokakları dar, gönlü zengin, toprağı bereketli, uğurlu Mardin\'imizin bize de uğurlu geleceğini düşünerek, startımızı buradan veriyoruz. Mardin valimize tüm çalışmalarımız da bize karşılıksız, gönülden destek verdiği için özel teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, gönüllü olarak çıktığımız bu yolda, şehit çocukları ile başlayıp, Soma Ermenek, Van depremzedelerinin yavrularına eğitim bursu ile devam ettik ve Allah\'ımızın nasip ettiği surece devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızın karşılığı, mükafat olarak sizlerin desteği ile artık Altın Kalpler, yardım faaliyetlerini dernek çatısı altında yapacak inşallah. Sizlerden aldığımız bu destekle çığ gibi büyüyoruz ve niyetimiz, tüm Türkiye\'ye de bu eğitim projelerini yaymak olacak.\" Programda geceye destek veren, emeği geçen ve sponsor olan kurumlarla kişilere plaket verilirken, ünlü antikacı Uğur Batur tarafından organize edilen müzayede düzenlendi. Müzayedede antika tablolar, objeler ve Osmanlı mücevherleri satıldı. Yardım gecesine katılan davetliler, şehit çocuklarına destek olmak için birbiriyle yarıştı. Organizasyondan elde edilen davetiye ücretinin ve müzayede gelirinin tamamının terör operasyonlarında şehit olan asker, polis ve korucu çocuklarına eğitim bursu olarak verileceği belirtildi. \'MARDİN\'İN SOKAKLARINI GEZERKEN, ECDADIMIN KOKUSUNU ALDIM\' Programa katılan ve müzayedede birçok ürün satın alan Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Mardin\'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Tars, \"İki gündür Mardin\'deyiz. Bu programa da vatanını korumak için canlarını feda eden şehitlerimizin çocuklarına destek olmak için katıldık. Çok da beğendik. Güzel bir program oldu. Tarihi ve mimari yapısı karşısında büyülendiğim Mardin\'in sokaklarını gezerken, ecdadımın kokusunu aldım. Mardin\'i çok ama çok beğendim. Çok güzel bir yer. Herkesi bu tarihi şehri gelip, görmelerini tavsiye ediyorum. Mardinliler, geçmişlerine ve tarihlerine sahip çıkarak, tarihi binaların bugünlere gelmesine vesile olmuşlar. Mardin sokaklarında dolaşırken, kendilerinden büyük bir hürmet ve saygı gördüm. Toplum, bizleri çok seviyor. Ev ve iş yerlerinde de Osmanlı\'ya dair olan özlemlerini astıkları tablo ve resimlerde çok net görebiliyoruz\" diye konuştu. Gecede sahne alan sanatçı Nur Ertürk de hasta olmasına rağmen şehit çocuklarına destek olmak için programa katılma kararı aldığını söyledi. Ertürk, \"Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, bu vatanı böldürmeyeceğiz. Şehitlerimize, kutsallarımıza sahip çıkmak için çıkıp, geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.