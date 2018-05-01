(Görüntülü Haber)MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mustafa AKIN-Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı\'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
İDEALTEPE KAVŞAĞI
-Grupların alana gelişi
-Polisin arama yapması
-Güvenlik önlemleri
DRAMA KÖPRÜSÜ
-Gruplardan görüntü
-Polislerin arama yapması
-Polislerin pankart ve sopaları kontrol etmesi
MALTEPE
-Arama noktası
-Güvenlik kontrolü
-Üst araması
-Detaylar
(Tür: İstanbul)