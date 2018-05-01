(Görüntülü Haber)MALTEPE MİTİNG ALANI'NA GİRİŞLER SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Mustafa AKIN-Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün yapılacağı Maltepe Mitin Alanı\'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Görüntü Dökümü: İDEALTEPE KAVŞAĞI -Grupların alana gelişi -Polisin arama yapması -Güvenlik önlemleri DRAMA KÖPRÜSÜ -Gruplardan görüntü -Polislerin arama yapması -Polislerin pankart ve sopaları kontrol etmesi MALTEPE -Arama noktası -Güvenlik kontrolü -Üst araması -Detaylar (Tür: İstanbul)